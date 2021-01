El hermoso mensaje de Ximena Rivas a Marcela Vacarezza: "Son un inspirador ejemplo"

La experimentada actriz Ximena Rivas considera el adoptar niños como un gesto significativo. Y así se lo hizo saber a Marcela Vacarezza, quien publicó una postal familiar apenas inició el 2021.

En la selfie, la presentadora aparece junto a su esposo Rafael Araneda y sus hijos Martina, Florencia, Vicente y Benjamín. "Y comenzamos este nuevo año. Amor y bendiciones para todos ustedes", escribió la también psicóloga al momento de postear la imagen.

Ximena Rivas elogia a Marcela Vacarezza

La artista Ximena Rivas, reconocida por sus infinitas películas y telenovelas nacionales, reaccionó ante la foto de su colega, destacando especialmente la adopción del pequeño Benjamín.

"¡Feliz Navidad a la familia completa! Que vuestro inspirador ejemplo sirva para iluminar la transformación de las leyes y normativas vigentes", inició en su mensaje.

Y así continua: "Que permitan (las leyes) por fin que el amor llegue a los niños que esperan por años la tramitación de sus familias adoptivas y en muchos casos negados por normativas engorrosas que ya no se ajustan a nuestros tiempos".

La intérprete de telenovelas como 'Amor a la catalán', 'Puertas adentro' y 'Los Capo', añadió su admiración a Marcela Vacarezza "por su tenacidad, movida por el tremendo amor de toda la familia".

Las hermosas palabras de Ximena Rivas no tardaron en causar una reacción en la psicóloga. "Qué ciertas tus palabras. Ojalá el sistema cambiara para dar respuesta a tanto niño sin familia. Un abrazo", respondió.

Desde 1999, Marcela y Rafael se unicieron como marido y mujer - Instagram @marcelavacarezza_

Así fue la adopción de Benjamín

Tras concebir a Martina, Florencia y Vicente, la actriz de 50 años y su esposo tomaron la decisión de adoptar a Benjamín, un niño haitiano que ya cumplió los dos años y que la pareja cuida desde que tiene tres meses.

Finalmente el proceso para incluirlo legalmente en la familia se concretó en agosto de 2020.

Ambos residen en Miami, y de acuerdo a una entrevista que otorgaron a Univisión, fue para el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos cuando pudieron informar que era uno más en la familia.

Marcela Vacarezza contó que conocieron al pequeño en una visita a un centro de menores. "Entramos y habían como seis cunas y todos durmiendo. Pero había uno que se reía, jugaba, miraba el techo. Yo ahí me quedé y no me fui más", detalló Florencia, hija de la artista.

Así es la familia de Marcela Vacarezza, incluyendo al tierno Benjamín - Instagram @marcelavacarezza_

Vacarezza también recordó que la primera vez que se encontró con Benjamín, este le estiro los brazos. "Me miraba con esos ojos y pensé: ‘Este bebé es mío"".

“Fue una cosa muy extraña, una corriente. No sabría cómo describirlo", indicó por su parte Rafael Araneda. La adopción representó una alternativa para ellos en cuanto se percataron de la gran conexión que el bebé sostenía con la familia.

Aunque no fue un proceso fácil, debido a las leyes y normas que en principio señala Ximena Rivas, el procedimiento se cumplió y el pequeño haitiano es un Araneda Vacarezza.

