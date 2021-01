Ex "Amor a Prueba" revela que está embarazada: "Nunca perdimos las esperanzas"

En octubre del 2019, Romina Ansaldo dio a conocer que había sufrido la pérdida de su bebé a los seis meses de gestación. La ex participante de "Amor a Prueba" entregó detalles de lo sucedido a través de una publicación en redes sociales, en la que dijo sentirse con el "corazón destrozado, y el alma que no me responde".

"Es muy duro pero es nuestra realidad, yo sé que la vida me dará revancha y como siempre, voy a salir adelante", aseguró en aquella oportunidad. Y tal como lo advirtió, sus fuerzas la llevaron a anunciar a comienzos de este año que está nuevamente embarazada.

"Así empezamos este 2021. ¡Con un bebé en camino que nos da muchísima felicidad!", escribió la argentina, quien se encuentra emparejada con el exfutbolista Claudio 'Turco' Husaín. "El año pasado sufrimos mucho, pero nunca perdimos las esperanzas, ¡y acá estamos con una sonrisa de oreja a oreja!", agregó.

Junto a su mensaje, Romina Ansaldo compartió una imagen luciendo su abultado vientre de embarazada. En el registro se encuentra junto a su pareja, quien aparece abrazándola mientras posa sus manos sobre el vientre de la ex chica reality.

Romina Ansaldo anuncia que está embarazada - Instagram

Tras el anuncio, Romina Ansaldo recibió positivos comentarios en la plataforma. En su mayoría, se trataron de buenos deseos por su embarazo, al que solo le quedan unos meses de espera. Su amiga Soledad Solar comentó: "¡amiga, amiga, amiga, la felicidad que tengo no se dan una idea! ¡Tan feliz por ustedes! ¡Felicitaciones bb a bordo para malcriarlo!".

Por su parte, Ingrid Aceitón, su ex compañera en el reality, la felicitó por su embarazo. "Gracias hermosa, ¡vi que vos también estás esperando bebé! Felicitaciones también", dijo Ansaldo, ya que la joven también se encuentra en la dulce espera.

