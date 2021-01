Karen Bejarano regresó a Mucho Gusto: "Me pilla más sana y madura"

Volver a una casa de trabajo siempre es grato, cuando las condiciones laborales y emocionales están intactas. Esta grata noticia la vive Karen Bejarano, quien pisó una vez más el set de 'Mucho Gusto', matinal que se transmite a través de Mega.

Pasaron tres años para que retornara al espacio que la vio crecer como panelista, entre 2015 y 2017. La presentadora de 35 años debutó en una nueva sección llamada 'Estrellas MG', dedicada a difundir el talento de niños y niñas.

Así fue el regreso de Karen Bejarano

El día lunes 4 de enero comenzó en su nuevo rol para el matinal. La cantante forma parte del jurado junto a Jaime Coloma, que también vuelve a 'Mucho Gusto'. Cabe destacar que en 2017 fue desvinculada de su trabajo, mismo caso del opinólogo Manu González.

"Estaba el mismo equipo detrás de cámaras, hay camarógrafos, gente de vestuario y peluquería que me conocen desde que soy chiquitita y que fueron a saludarme", contó Karen Bejarano.

En su labor como jurado de la sección Estrellas MG - Captura de pantalla

Sobre su anterior periodo en 'Mucho Gusto, la presentadora reconoció que en aquel entonces "estaba muy perdida. Tenía una vida muy caótica y mi cabeza no estaba bien".

Asimismo afirmó que no se sentía preparada emocionalmente. Destacó que debía dar su "completa atención todos los días a un programa que lo necesitaba", sin embargo, asegura que los tiempos han cambiado.

"Ahora me pilla mucho más sana, madura, reposada, más en calma, más grande en muchos sentidos", dijo Karen Bejarano. Insistió una vez más que "no supo manejar" la etapa que detonó en su desvinculación. "Se presentaron momentos complejos en mi vida, no estaba disfrutando mi trabajo ni haciéndolo bien".

No hay rencor hacia 'Mucho Gusto'

En lo absoluto. La figura televisiva se siente más experimentada, lo que también incluye el no guardar rabia o rencor por haber sido apartada en 2017.

"Yo estoy agradecida de todos los lados donde he estado", aseguró. "'Mucho gusto' fue una escuela donde supe bien lo que es trabajar en un matinal", afirmó la santiaguina.

Karen Bejarano se atrevió a comparar los programas de televisión con los equipos de futbol. "Cuando alguien sirve esta de titular y si no está bien tiene que ser sacado", dijo para razonar la decisión del espacio sobre su continuidad en 2017.

Finalmente asegura que el haber sido desvinculada no lo ve como "algo injusto ni una mala decisión" (…) A mí me sirvió un montón para crecer".

Su robo y terapia

El pasado 20 de mayo, la artista sufrió un traumático robo y actualmente lucha contra las secuelas. Fue interceptada por unos asaltantes que le quitaron su automóvil y hasta osaron tocarla.

La ex integrante de Mekano aseguró que la fecha y las imágenes del fatídico momento no salen de su mente. Actualmente cumple un tratamiento psicológico para superarse y trabajar en la "culpa" que siente por el suceso ocurrido en las afueras de TVN.

"Venía de trabajar en el programa y en la bomba de bencina que está frente al canal me lo robaron", detalló la también cantante.

Karen Paola suma más de 988 mil seguidores en su cuenta oficial - Instagram @karenbejaranotv

Karen Bejarano confeso que tras el robo de su auto y verse acorralada, su sensación de seguridad ha decaído. "Me sigue costando, creo que lo que más me dolió fue que me robaran la confianza", dijo.

"Que te saquen el auto y las pertenencias son cosas materiales, pero hay cosas sentimentales también. Mi terapia psicológica ha sido súper importante", expresó la panelista.

