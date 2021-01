Juan José Gurruchaga y su experiencia en el "Así Somos": "A las mujeres no las trataban muy bien"

El actor Juan José Gurruchaga estuvo como invitado en el programa Reyes del Drama, en donde habló sobre su paso por programas como Mañaneros y el Así Somos. Según reprodujo BiobioChile, el artista que desarrolló una carrera como conductor en los programas de La Red entre 2011 y 2013, calificó dicho periodo como una etapa compleja.

"Tengo sentimientos encontrados. Fue una etapa compleja, porque no medí profesionalmente lo que se necesitaba para ser el conductor de un matinal, en el caso de Mañaneros. Creo que el poncho me quedó grande", dijo.

"No estaba preparado para abordar lo misceláneo que es un programa como ese, donde hay que tener mucha información. Me entró a pasar la cuenta y me empezó a cansar el programa por los cambios abruptos, por los temas donde no me sentía cómodo hablando", explicó.

Sin embargo, su paso por el Así Somos fue algo distinto. "Yo siempre tuve claro quién era y por ahí eso le chocaba a algunas personas. Lamentablemente, como siempre he sido frontal no tenía problema en decirlo y muchas veces tenía momentos ásperos", contó.

"La idea era que uno igual contribuyera y no fuera solo uno más de los zombies de Salfate", agregó, indicando que habían ciertos malos tratos. "Había un trato que no era el correcto. Yo veía que a las mujeres no las trataban muy bien. Ese ninguneo a mí no me parecía", señaló.

"El respeto es básico, cuando no existe, todo se diluye y pasa a segundo plano. Los egos eran mal entendidos y las personas no se sabían ubicar dentro del rol. Faltaba un buen liderazgo donde las personas pudiesen transmitir confianza de que lo que hacíamos estaba bien hecho", insistió, indicando que "no comparto en absoluto esa forma de liderazgo o de querer destruir un grupo".

Finalmente, Juan José Gurruchaga detalló que "la forma en que se decían las cosas eran para knockear a la gente. Era complicado. Muchas personas hacían la vista gorda y punto".

