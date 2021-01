Jean Philippe Cretton y las razones detrás de su vasectomía: "Me daba lata empezar la crianza de nuevo"

Un año nuevo con decisiones nuevas es el que enfrenta por estos días el periodista y animador Jean Philippe Cretton, quien recientemente se sometió a una vasectomía para no tener más hijos. De acuerdo con Clínica Mayo, se trata de un procedimiento que consiste en el "corte y cierre de los conductos que transportan los espermatozoides".

La cirugía tiene un bajo porcentaje de riesgo, por lo que suele ser ambulatoria y con anestesia local. Actualmente, cada vez son más los hombres que optan por realizarse una vasectomía, como un método de control de natalidad.

"El proceso fue muy simple, fui al urólogo apenas una vez, le expliqué que me quería hacer la vasectomía, luego me fijó una fecha de operación. Días antes me hice un examen PCR y la operación duró 20 minutos. No tuve ninguna molestia ni antes, ni después de la cirugía", contó sobre su experiencia, en conversación con La Cuarta.

Consultado por los motivos que lo llevaron a decidirse por el procedimiento, Jean Philippe Cretton reconoció que "fue una decisión que viene de un tiempo prolongado". "Cuando yo fui papá (hace ya casi 7 años), pensé 'ya, bueno, con suerte un hijo o hija más, pero tendrían que ser seguidos'. Y como no pasó, volver al tema de los pañales, dormir… La verdad, me daba lata empezar la crianza de nuevo. Tengo una excelente relación con mi hija y con eso me siento feliz y realizado", dijo.

Antes de la cirugía, el periodista conversó sobre el tema con su actual pareja, la animadora Pamela Díaz. "Cuando uno está en pareja es importante conocer los deseos, las aspiraciones del otro, no es necesario ser tan egoísta, pero como ella tampoco tiene deseos de ser mamá otra vez, estaba todo en orden", comentó sobre el tema.

Además de referirse a su experiencia, el periodista aseguró que hay ignorancia en torno al tema. "Hay una percepción de que pierdes tu masculinidad al hacerte una vasectomía, que es una tontera", dijo.

"Siento que no se habla porque no se visibiliza, el machismo impuesto, porque es mucho más cómodo que la mujer sea la que se tiene que abocar a todas estas cosas, y no es así. Son responsabilidades siempre compartidas", argumentó.

