Javiera Contador celebró su millón de seguidores con refrescante chapuzón

La actriz Javiera Contador es una de las figuras chilenas más populares en redes sociales. Prueba de aquello es su millón de seguidores en Instagram, cifra que alcanzó hace unos días y que recientemente celebró con un video.

En el registro compartido por la también comediante, aparece lanzándose a una piscina con una refrescante "bombita". Además, usó solo la parte inferior de su bikini, la que describió como un "calzón walala".

Javiera Contador celebró su millón de seguidores escribiendo un texto en el que demostró su alegría y reflexionó en torno al amor propio. "Yo sé que poto gordo, espalda ancha, calzón mega walala y las plantas de los pies negras de tanto andar a pata pela. Pero la alegría de que seamos una comunidad de 1 millón de personas, me reconcilia conmigo misma", dijo.

"Si me quedo esperando tener la cuerpa que se espera pa poder mostrar una bombita, creo q no será nunca. ¡Así que vamos con todo sino pa que! Gracias infinitas a todas y todos. Les quiero mucho. Y no se me ocurre qué más decir", agregó, indicando que no está acostumbrada "a tener 1 millón de seguidores". "Es algo nuevo y bonito para mí", cerró.

El bochorno de Javiera Contador

Recordemos que en noviembre del año pasado, Javiera Contador vivió un vergonzoso momento cuando se paseó por un mall de la capital con una rotura en la parte trasera de su pantalón.

La actriz contó lo ocurrido a través de Instagram, indicando que había ido al centro comercial para cambiar unos productos. "Me acaba de pasar algo muy planchoso y necesito compartirlo con alguien. Compré por Internet unas cosas para el jardín y no era lo que necesitaba, así que lo fui a devolver", dijo.

En este contexto, señaló que hizo un montón de filas. "Me bajé del auto, hice una fila para que me dieran un ticket para las cosas del auto, hice otra fila larga, paciencia… Manteniendo el humor, la distancia social, qué sé yo. Me tocó, lo cambié y al lado había una cuestión como que te hacen llaves y todo", contó.

Mientras se encontraba en ese local, Javiera Contador aprovechó de comprar una pila. Sin embargo, su buen humor pasó rápidamente a vergüenza cuando una persona le comentó que tenía su pantalón roto en la parte trasera. "Estaba toda simpática y se me acercó una señora muy compungida, muy angustiada, así que dije 'tiene un problema"", señaló.

"Me dijo '¿te puedo decir algo, por favor?'. 'Señora', me dijo, y yo me sentí muy vieja. Le dije 'sí, dígame'. 'Tiene el pantalón roto atrás, muy roto'. Y me toco y claro, no era 'rotito' era el cachete, y justo hoy día ando con colaless, entero afuera. Entero afuera", agregó, indicando que sintió mucha vergüenza, pero que intentó tomárselo con mesura.

"Me quería morir. No sabía con qué taparme, no tenía nada para taparme. Me tendría que haber empelotado para arriba. Entonces caminando como pegada a la pared, fue… Todavía no lo supero, no sé si lo voy a poder superar nunca", reconoció.

