Carolina Cruz es una de las presentadoras más comentadas del país. "Tengo días donde me siento triste" Carolina Cruz se sinceró sobre su embarazo

Tiene una larga trayectoria profesional en la televisión colombiana.

Además, ha dado de qué hablar gracias a su segundo embarazo.

El bebé nacerá en los primeros meses del 2021 y se llamará Salvador.

View this post on Instagram

Sin embargo, parece que no todo ha sido perfecto para la presentadora.

Y es que, aunque está muy feliz con la noticia, ha tenido algunos problemas de salud.

Así lo ha revelado en sus redes sociales con varias publicaciones.

Ha comentado que el cuello de su útero tiene algunos problemas y por eso debe guardar reposo.

De hecho, tuvo que abandonar el ejercicio y por eso ha aumentado más de 12 kilos.

Algo, que está afectando su salud, pues "se cansa bastante".

Ahora, afirmó que aunque los días positivos son más, también se siente mal en algunos momentos.

"Tengo mis días donde me siento mal, triste, me preocupo, no me hallo, lloro, muchísimas sensaciones que sólo entendemos nosotras las mujeres, pero pongo en una balanza las cosas y son mucho más las buenas".