Sergio Lagos sobre su llegada al "Bienvenidos": "Mi espacio de competencia nunca ha sido el rating"

Hace unos días, se confirmó que Sergio Lagos llegará al matinal Bienvenidos y se sumará a la conducción junto a Tonka Tomicic y Amaro Gómez-Pablos. Su ingreso se concretará durante las próximas semanas, en las que se integrará como animador estable del programa de Canal 13.

En conversación con La Tercera, el animador que lleva 17 años en la estación, aseguró que "siempre es estimulante comenzar con un nuevo proceso y sin duda este es importante porque es un programa y espacio para los canales, no solo para el nuestro, muy importante".

"Para mí es completamente distinto a lo que me ha tocado hacer. Si bien no desconozco el programa porque he sido parte y los he acompañado mucho, siento que voy a encontrarme con amigos a enfrentar un nuevo desafío", agregó.

Sergio Lagos también tuvo palabras para sus compañeros en la conducción, Tonka Tomicic y Amaro Gómez-Pablos. Al respecto, señaló que "son dos grandes conductores, grandes profesionales. La Tonka que yo conocí hoy día es otra, es una mujer distinta, que ha trabajado intensamente creo yo con mucho ahínco en estar a nivel de las conversaciones, a tono".

"Amaro es un personaje que tiene una historia también muy amplia, muy nutrida, entonces creo que ellos se potenciaron uno al otro en este nuevo formato", dijo sobre el periodista.

Sergio Lagos llega al matinal, tras quedar en tercer lugar en el ranking anual

Tonka Tomicic y Amaro Gómez-Pablos en Bienvenidos - Canal 13

La llegada del animador al programa de Canal 13, se produce en medio de la caída en las cifras de rating que experimentó durante el 2020. Recordemos que Bienvenidos quedó en el tercer lugar, justo detrás del Mucho Gusto y Contigo en la Mañana.

Sergio Lagos aseguró al citado medio que "yo nunca he estado en el mundo de las competencias. No me interesó ayer, no me interesa hoy y espero que no me interese nunca, porque si uno va a ganarle al otro parte perdiendo".

"Creo que en este tipo de situaciones uno al que tiene que ser fiel es a las voces internas, y para mí si bien todos sentimos que claro, entre comillas en las mediciones está parte de tu trabajo, a mí me gusta trabajar desde la sintonía fina del día a día y de estar en el tiempo presente, y para aquello trato de no saber, de no informarme de las audiencias sino más bien de lo que está ocurriendo en el piso, con nosotros", dijo.

En este sentido, remarcó que "hay espacios de competencia para unos y espacios de competencia para otros. Mi espacio de competencia nunca ha sido el rating ni ser primero, segundo, tercero o cuarto, sino intentar hacer lo mejor posible".

