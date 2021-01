"Rota con plata": Patricia López responde tras fuerte acusación de usuaria en redes sociales

Una concisa respuesta fue la que entregó la actriz Patricia López, luego de ser increpada por una usuaria de redes sociales que la acusó de haberla insultado durante una visita a un casino en Antofagasta.

La situación se dio en los comentarios de una publicación realizada por la artista, en la que compartió una nota realizada por LUN sobre su nueva vida junto a su esposo. Recordemos que actualmente la pareja organiza sesiones de respiración, relajación y meditación.

La nueva vida de Patricia López - Instagram

Patricia López se refirió al tema a través de la plataforma. Sin embargo, recibió una dura acusación por parte de una mujer, identificada como @caritusita. "¿Te acuerdas cuando en Enjoy Antofagasta me insultaste y trataste de lo peor porque no quise pasarte un vaso de agua?", señaló esta.

La mujer recordó la situación, indicando que la trató "con respeto, y tú como no dabas más de borracha, lo único que hacías era insultarme, siendo que yo te explicaba que no podía pasarte el vaso de agua porque yo manipulaba dinero".

Además, se refirió a Patricia López como "una rota con plata, que por el solo hecho de que salgas en la tele piensas que la gente tiene que bailar y hacer lo que tú dices. Pésima experiencia pasé contigo cuando trabajé en Enjoy".

Usuaria comenta fotografi?a de Patricia Lo?pez - Instagram

La respuesta de Patricia López

Tras las palabras de la mujer, la actriz respondió indicando que no recuerda dicho episodio. Sin embargo, la corrigió indicando que puede ser rota, pero no "con plata". "Uf, sabes que no recuerdo ese episodio, realmente no te creo. Pero si fue así, disculpa. Hay un solo error en tu texto tan amoroso, rota puedo ser, pero no tengo plata", dijo.

"Cada uno con su percepción, desde su propio stress. Espero puedas sanar tu resentimiento de clase. De todos modos, de corazón te deseo un feliz 2021", agregó, dando por cerrado el tema. Y es que actualmente, los comentarios ya no se encuentran disponibles en la red social.

Patricia Lo?pez responde a usuaria - Instagram

Ver más

"Ubícate": Renata Bravo recibió pesado comentario tras posar "desnuda" junto a la piscina

"¡Hermosa!": Solange Lackington recibe positivos comentarios en selfie al natural

"No es normal": Karla Melo responde a hombres que le escriben comentarios obsenos en redes