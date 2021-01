"¿Necesita pantalla?": Pamela Díaz repasa a Carola de Moras durante su debut en "Me Late Prime"

En el capítulo debut de Me Late Prime, el nuevo programa de TV+, Pamela Díaz repasó a la animadora Carola de Moras, quien lleva varios años alejada de las pantallas.

Durante el primer episodio, los animadores se refirieron a las recientes declaraciones de la exconductora del Festival de Viña del Mar, en las que abordó la demanda por discriminación interpuesta por Ignacio Gutiérrez en contra de Chilevisión.

"Nunca he hablado del tema mucho porque digo 'no me voy a meter'. Y Nacho lamentablemente no se obsesionó, pero sí agarró vuelo tratando de insinuar cosas que a mí parecer no existían y siempre lo dije", señaló en el programa transmitido por Instagram, Velvet al Desayuno.

Pamela Díaz se refirió a las declaraciones de la animadora, quien no declaró en el juicio de su ex compañero de programa. "Yo creo que a Carola sí le ofrecieron ir a declarar a favor del canal. De hecho varios periodistas que eran del equipo fueron", dijo al respecto.

Además, analizó su posible regreso a las pantallas. En este sentido, indicó que "no solamente ha hablado de Nacho (Gutiérrez). Habló de Rafa Araneda y también de la relación de Rafael Olarra con Lucila Vit y Nati Mandiola".

"A mí me llamó la atención que hace un tiempo Carola viene diciendo que en la televisión está solo la gente mala (…) Dijo que, en general, en televisión le iba bien a la gente mala, a las que eran descriteriadas, ofensivas. Yo creo que lo que ha hecho últimamente, es lo mismo que ella critica", señaló.

"¿A qué va a volver?", agregó después. "Lo peor es que ella decía que a ese tipo de gente le iba bien, pero ella ha hecho lo que piensa (…) ¿Por qué hoy Carola está hablando? ¿Necesita pantalla?", cuestionó.

Pamela Díaz en Me Late Prime - TV+

