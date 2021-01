Pamela Díaz por relación con Carola de Moras en matinal de Chilevisión: "Tenía roces todo el rato"

El lunes 4 de enero debutó en pantalla el nuevo programa Me Late Prime, el que estuvo marcado por el análisis farandulero de sus animadores sobre temas como las recientes declaraciones de Carola de Moras sobre la denuncia por discriminación de Ignacio Gutiérrez. En este contexto, Pamela Díaz recordó su paso por el matinal de Chilevisión, en donde compartió espacio con la ex animadora del Festival de Viña.

Todo partió cuando Daniel Fuenzalida le preguntó si acaso cree que la frase con la que catalogó a Carola de Moras como "la mala copia de Tonka Tomicic" era desubicada. "Sí, me desubiqué, pero el tema era que yo quería que me sacaran del matinal y no me hicieron caso. Entonces me mandé esa embarrada para que me echaran. Pero nunca pensé que me iban a echar", comentó la Fiera.

Pamela Díaz sobre Carola de Moras - TV+

En ese momento, entregó detalles sobre su relación con la animadora, indicando que no se sentía cómoda con ella ahí. "Tenía roces todo el rato, y yo sentía que igual el Rafa trataba de hacer algo como súper ameno. Que no peleáramos en ese tiempo, porque obviamente un hombre no es tan atadoso como nosotras las mujeres", contó.

"Ella me saltaba para saludarme, yo igual hacía lo mismo, entonces no era agradable. Lo pasábamos todos mal", agregó que aquella situación ocurría "donde sea". "No nos saludábamos", precisó.

"Lo que pasa es que no había onda no más. Había un equipo, pero ella no", detalló, indicando que si hacían un asado, la animadora hablaba con dos o tres periodistas.

