Natalia Mandiola tiene un romance con deportista chileno: "Eres todo lo que está bien"

Más que anunciarlo, para Natalia Mandiola este amor ya estaba hecho y decidió compartirlo. La presentadora de televisión despidió el 2020 y su soltería, pues espera afrontar el nuevo año junto a su nuevo amor. Se trata del deportista nacional Rodrigo Rojas.

A través de sus redes sociales, la artista confirma los rumores que ya venían cobrando fuerza. Sin embargo, la farándula chilena necesitaba una imagen como esta para afirmar que si están juntos.

Natalia Mandiola está enamorada

Desde Sao Paulo y en un ambiente caribeño, los tórtolos se miran con notable sonrisa mientras la cámara hace el resto. Copa en mano, un grato escenario y por supuesto el amor. La fotografía lo ocupa todo.

"Iniciando 1/1/2021 contigo. Eres todo lo que está bien", escribió Natalia Mandiola en la postal desde Brasil. Actualmente acumula 7 mil 'likes' y más de 220 comentarios, siendo el de Rodrigo Rojas el más destacado.

Pese a que su romance paseaba por los medios, ninguno lo había confirmado hasta ahora - Instagram @natimandiola

El especialista en karate, y que representa a Chile en competiciones internacionales, expresó: "Gracias por tanto. Se nos viene tremendo año juntos". Sin embargo, esta no es la única imagen compartida en sus cuentas de Instagram.

Una vez que "anunciaron" su relación de pareja, nos regalaron otras dos evidencias. La primera es una foto grupal, difundida por ambos en sus perfiles y disfrutando desde la playa. La segunda, publicada por Rodrigo Rojas, es una minigalería donde el deportista respira en el cuello de Natalia Mandiola y luego miran a la cámara.

"Tremenda foto, se ven muy lindos", "feliz año, qué viva el amor" y "felicidades, Natalia, mereces un buen hombre", son algunas de las reacciones que se aprecian. En otro comentario, menos alentador, un usuario señala: "Los cambian como cambiarse un vestido. Así es la farándula".

"Soy libre de hacer lo que se me plazca"

Esa es la frase que aplicó la presentadora luego que recibiera incómodos mensajes en las especulaciones sobre su nueva relación. De acuerdo al portal AR 13, la comunicadora recibió comentarios machistas en sus redes sociales, los cuales decidió no tolerar.

"Me molesta sobremanera que existan personas que se crean con el derecho de juzgar por lo que uno hace o no hace con su vida. Soy libre de hacer lo que se me plazca", soltó la animadora de La Red.

La rabia de Natalia Mandiola parte del irrespeto que siente hacia su vida personal. "Soy libre de subir una foto con quien yo quiera y eso no les permite a ustedes ni a los portales de medios especular sin siquiera llamarme por teléfono", dijo.

Nati Mandiola y su círculo de amigos disfrutó de la playa en el Morro de Sao Paulo - Instagram @natimandiola

Además, demostró su preocupación porque "seguimos viviendo en una sociedad altamente machista". "La mujer siempre es la ‘maraca’ y lo digo así, como lo he leído en algunas partes", reclamó Mandiola.

Pese a los comentarios con los que ha debido lidiar, la presentadora de televisión afirmó estar "muy contenta, muy feliz". "Tengo gente maravillosa a mi alrededor, gente que se ha sumado a mi vida y que me contribuye de una manera positiva y me quedo con eso. Soy una persona afortunada", concluyó en sus declaraciones.

Te recomendamos

¡Está muy grande! Benjamín Vicuña encanta con fotografía de su hijo Amancio

Pancha Merino afirma que en 2020 “nos enfrentamos a nuestros peores miedos”

Pin Montané preocupa tras comenzar el año con repentina enfermedad: “Vomité dos veces”