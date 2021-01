Revelan nuevos detalles del escándalo "motorhome": "Pampita agarró a la China del cuello"

Una serie de detalles fueron los que entregó la panelista del programa Los Ángeles de la Mañana, Cinthia Fernández, sobre el escándalo del motorhome que involucró a Pampita, Benjamín Vicuña y China Suárez durante las grabaciones de la película El Hilo Rojo, en 2015.

A cinco años del hecho, la argentina dio a conocer una nueva versión sobre el polémico desenlace que ocurrió cuando la modelo llegó hasta el lugar del rodaje. Recordemos que Carolina Ardohain comentó en aquella oportunidad que "fui a visitar a mi marido al set de El Hilo Rojo, abrí la puerta del motorhome y vi lo peor que podía ver una mujer".

"Ella tiene una furia. Es como que se desquicia, como que no mide. De 0 a 100 en un minuto. Y dicen que es impresionante la fuerza con la que agarró a la China del cuello", comentó Cinthia Fernández en pantalla.

"Y a él mientras ella la agarraba del cuello, esto me lo contó una persona pero íntima, íntima de Pampita, mientras la agarraba a la China del cuello, le pateaba con los tacos a Benjamín, y supuestamente tuvo dos fracturas en las costillas en el episodio del motorhome", agregó.

Cinthia Fernández sobre escándalo del "motorhome" - El Trece

Pampita versus Macedo

Los detalles sobre el escándalo del motorhome surgieron mientras comentaban otro polémico episodio de la ex pareja. Connie Ansaldi recordó cuando Pampita se enfrenró a Isabel Macedo en una fiesta en Punta del Este, en medio de rumores de infidelidad del chileno.

"Fuimos muy pocos realmente los que estábamos insitu y viendo. Sí, las tuve que separar a las dos. El problema fue que todos se quedaron helados. Benjamín se quedó helado y me decía '¿qué hago?'. Era un desmadre", dijo Ansaldi a diez años del hecho.

"Él era muy desprolijo, no había sido la primera, ni la última, ni la única. Era un desprolijo total. Benjamín estaba nervioso. Lo que pasa es que nadie pensó que iba a pasar lo que pasó", agregó sobre lo ocurrido.

"Macedo salió para la salida y Caro salió corriendo atrás. La agarró, ahí fuimos corriendo todos detrás, la agarró seguridad y yo la metí para adentro. Le dije 'Caro, acá no' y todos me gritaban 'tenela"", continuó, indicando que "ella me dijo 'esta hdp venía a casa y yo le preparaba la comida con mis hijos'. Y yo le dije 'bueno, no importa pero el que tiene la culpa es tu marido"".

