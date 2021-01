Epa Colombia causa indignación tras invitar a hacerse la lipo: "¿Y la plata de dónde?"

Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como Epa Colombia, sabe perfectamente cómo generar polémica. Entre críticas, indignación y otras opiniones divididas, los usuarios reaccionaron ante su invitación a las mujeres a practicarse una liposucción.

Públicamente se sabe que la famosa se ha sometido a varias cirugías estéticas. Incluso en diciembre afirmó que se continuaría haciendo hasta "quedar como una muñequita".

"Siempre me ha gustado invertir en mí, para eso uno trabaja. "Yo tengo la bichectomía, la lipopapada, la nariz, tengo los senos, la mentoplastia, el abdomen y pues en la cola yo tengo plasma gel", confesó Epa Colombia. Lo que nadie se imaginaba es que ahora quiera transmitir sus decisiones.

Epa Colombia incita a la liposucción

Al frente del volante de un vehículo, la creadora de contenido ofreció unas palabras que al inicio parecía reflexivas o motivadoras. "Vamos a trabajar juntas o qué es lo que va a hacer amiga. ¿No me diga que usted va a seguir con las mismas? ¿Usted ya miró qué va a hacer en su vida?", preguntaba para el video.

Sin embargo, Epa Colombia luego soltó: "Usted me dijo que se va a hacer la lipo, marica. Hágase la lipo para que su autoestima suba, porque mire que yo me hice la lipo y como que, obvio sí me siento quemada, pero yo me siento bien con la lipo"

Finalmente insistió: "Así que hágale, ahora vamos por la tuya, tú me lo prometiste".

Desde los comentarios, Daneidy Barrera no salió muy bien parada. Algunos coinciden en que la cirugía le ayudó a ella, pero otros se muestran indignados ante dos detalles. El primero es la propuesta para "subir el autoestima" y el segundo ya que Epa Colombia nunca menciona el tema económico.

"Rico sería pero la plata de dónde", "pura bulla", "A mí me encantaría pero no cuento con el dinero" y "Esta no sabe ni dónde está parada", fueron algunas de las reacciones.

Cabe destacar que cada intervención le ha costado millones y millones de pesos. De acuerdo a la influencer, su cuenta sobrepasa los 40 millones.

Te recomendamos

Lo de Camilo no tiene límites: Bebé solo se calma cuando escucha ‘Vida de Rico’

Mateo Carvajal ataja a su hijo cuando caía de la cama: “En el último segundo”

¿Estrategia o ‘fake’? Muchas cuentas fans comentan fotos de Greeicy Rendón