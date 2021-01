Dani Castro pide disculpas tras afirmar que el body positive es una "excusa para dejarse de lado"

Tras la polémica que causó su opinión sobre el body positive, Dani Castro decidió pedir disculpas a través de su cuenta de Instagram. La cocinera dijo haber reflexionado sobre el tema y las reacciones provocadas por sus comentarios, ofreciendo sus disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos.

Recordemos que la influencer se refirió al tema en sus historias, tras la pregunta de un usuario que quiso conocer su opinión en torno al movimiento que busca empoderar y aceptar todos los cuerpos, desafiando los cánones de belleza impuestos por la sociedad.

"Para mí es importante hablar de esto. Creo que en Chile esta súper manoseado el Body positive y lo usan como una excusa para dejarse de lado, para alimentarse mal y para conformarnos sin hacer esfuerzos por ser quienes queremos y podemos ser", dijo en un comienzo.

"El body positive para mi tiene que ver con amar las diferencias de nuestros cuerpos, entender que todas somos diferentes y entender a mi cuerpo. Eso no tiene que ver con justificar comer mal, por eso digo que acá se manosea y he visto cómo lo utilizan como una manera de esconder o justificar lo que no les gusta de ellas mismas", agregó.

Finalmente, señaló que "el cuerpo hay que cuidarlo, debemos hacer deporte, alimentarnos sanamente, evitar excesos. Si siguen influyendo de forma negativa con el Body Positive en unos años aumentarán las enfermedades relacionadas a la falta de deporte y mala alimentación".

Dani Castro pidió disculpas

Días después de expresar su opinión en torno al movimiento, Dani Castro ofreció disculpas a través de la misma plataforma. La influencer compartió dos historias explicando lo sucedido y aseguró que sus palabras se debieron a la molestia que le causó ver que "alguien público hablaba de mí".

"Primero quiero pedir disculpas a todas esas personas que se pudieron sentir ofendidas por mi opinión. Después de reflexionar sobre este tema y las reacciones que mis comentarios provocaron, quiero pedir disculpas si me equivoqué y no especifiqué que éstas se trataron por lo que yo estoy viviendo con MI cuerpo, mis cambios y mi historia", partió diciendo.

En este sentido, comentó que actuó impulsivamente "al ver que alguien público hablaba de mí y concluía que al parecer yo tenía problemas, es por esto que lo de informarse iba para esa persona que me expuso en público y ya lo ha hecho con anterioridad. Yo reaccioné mal metiendo a todos al saco, cuando la verdad no es así".

"Fue la rabia e impotencia que alguien estuviera hablando de mí con autoridad y analizándome hace meses con un show de farándula de si yo estoy bien o mal, de si hago mucho deporte o poco, que alguien estuviera haciendo conmigo lo que no le gusta que hagan con ella, que es publicar y concluir que no estoy contenta con mi cuerpo, angustiada y que siento que no me merezco", continuó.

Finalmente, aclaró que su error fue haber generalizado y no haberse referido a dicha persona en particular. "Por eso mis disculpas, ustedes no tienen la culpa de mi mala expresión cuando mi enojo era con una persona puntual. Por eso si alguien se sintió pasada a llevar, de todo corazón, mis más honestas disculpas", dijo.

