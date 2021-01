Pin Montané preocupa tras comenzar el año con repentina enfermedad: "Vomité dos veces"

Pese a los propósitos y las resoluciones de Año Nuevo que cada quien se plantea, el 2021 puede comenzar a dar sus calamidades. Así le ha ocurrido a Pin Montané, quien inició la travesía con una enfermedad que le ha dejado debilidades, vómitos y deshidratación.

Todos pensarán al tiro que se trata del COVID-19. Sin embargo, la modelo solo precisó que "al parecer es un virus". A través de sus historias en Instagram se encargó de informar a sus seguidores.

Pin Montané alerta en redes sociales

"Estoy malita. Ayer en la noche vomité dos veces y hoy día no he me podido levantar", escribió la también actriz en una imagen donde se le ve acostada y con la mirada de un notable malestar.

Pero Pin Montané ya está mucho mejor. Tras la preocupante foto, la santiaguina de 32 años publicó un nuevo video para contar cómo se siente. "Hola, estaba leyendo sus mensajitos y solo quería pasar a agradecerles la preocupación", dijo en el comienzo del registro audiovisual.

"Ya estoy bien. Ahora puedo comer, estoy un poco deshidratada, sigo en pijama y se nota en mis labios… heavy", detalló la modelo.

Seguidamente advirtió que "al parecer es un virus" (…) "Porque vomitó la Colomba, vomitó mi sobrina y también me ha escrito harta gente que su familia entera vomitó. Así que ojo con el virus".

Cabe destacar que sobre el video escribió: "Y muchos pensaron que era caña… yo también lo pensé en algún minuto". Y seguidamente aclaró que "el dolor corporal era demasiado".

Con esta imagen, la exitosa modelo chilena esperó la llegada del 2021 - Instagram @pin_montane

Se hará el examen PCR

Tras el virus que le produjo fuertes malestares y vómitos, Pin Montané indicó que se practicará el examen PCR para confirmar o descartar que se haya tratado del Coronavirus. "De todas maneras me voy a hacer la PCR", dijo. Sus 687 mil seguidores quedan a la espera de conocer los resultados.

Hasta este 4 de diciembre de 2021, Chile sostiene más de 618 mil casos confirmados por el Ministerio de Salud. Más de 584 mil pacientes se han recuperado y la tasa de fallecidos se ubica en más de 22 mil, según el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).

Junto a sus dos hijas, Colomba (Izq.) y Mila, de 12 y 4 años respectivamente - Instagram @pin_montane

La trayectoria de Pin Montané

Sus dotes como modelo la llevaron a trabajar por 9 años en 'Elite Model Managment Chile', siendo una de las más exitosas de la agencia. Su rostro y figura ha sido portada de revistas como Vanidades, Women's Health, Vogue, Velvet, Look y Blank Magazine.

Pero Pin Montané también demostró sus habilidades para la actuación. A partir de 2012 se adentró en Canal 13 e inició en la teleserie 'Soltera otra vez', que le permitió ganar en los Premios Fotech en la categoría "Revelación Actoral". Su rol debut tuvo otras dos entregas en 2014 y 2018.

Además, participó en otras producciones como 'Las Vega's', 'Valió la pena', 'Pacto de Sangre, 'La reina de Franklin', 'Amor a la catalán' y más recientemente 'La torre de Mabel'.

Pin Montané también ha trabajado en distintas publicidades para importantes marcas como LaPolar, Paris, L'Oreal, Philips, Biosal y Love it Paris. Por si fuese poco, es embajadora de KIA Chile desde 2018.

La pareja de Pin Montané es el modelo y actor Darko Peric, quien además se lanzará a alcalde de Vitacura - Instagram @pin_montane

