Pamela Díaz debuta este lunes en "Me Late Prime": "La gente también se quiere entretener"

Un año de proyectos es el que parece estar teniendo Pamela Díaz, quien confirmó su llegada a TV+, en donde formará parte de Me Late Prime junto a Daniel Fuenzalida y Sergio Rojas. Esto tras no renovar contrato con Chilevisión, canal en el que estuvo durante cinco años.

La animadora debutará en el estelar este lunes 4, y en conversación con El Mercurio, reveló que llegará como panelista en un programa que ha logrado definir los roles de cada uno en el programa. "En la conducción estará Daniel siempre y Sergio es periodista y ha creado un personaje de sí mismo que me parece que ha funcionado. Yo voy a dar mi opinión frente a los temas que se conversen", señaló.

Pamela Díaz señaló que no tiene problemas en asumir el rol de panelista nuevamente. Y es que la animadora ha acumulado experiencia gracias a su periodo en programas como el SQP. "Siento que todo lo que hago me suma. Tampoco voy a estar en un programa en que no quiero estar", dijo.

La animadora maneja más de 2,4 millones de seguidores en sus redes sociales - Instagram

Además explicó que "siempre he hecho farándula en los programas que he estado. En Viva la Pipol hacíamos farándula, obviamente no descalificando a la gente pero igual entrevistábamos a famosos. Lo mismo que pasaba en La Noche es Nuestra o el programa satelital que hice Casa Estudio".

De hecho, Pamela Díaz asegura que la farándula nunca se acabó. "Lo que realmente acabó es la farándula dura. Además, la televisión se volvió más seria con la pandemia y la gente también se quiere entretener, por eso, vemos que los matinales están volviendo a hacer farándula", sostuvo.

Pamela Díaz tiene otras cartas bajo la manga

En paralelo al Me Late Prime, Pamela Díaz está trabajando en un programa de conversación junto a Cristián Sánchez, del que aún no se conocen muchos detalles. "También, por primera vez, abro mi canal de YouTube donde voy a mostrar mi día a día y datos y otras cosas", comentó.

