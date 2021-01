"Córtate ese pelo": Fernando Solabarrieta recibe críticas tras aparecer con nuevo look

Con una fotografía compartida en redes sociales, Fernando Solabarrieta mostró el look con que recibió el 2021. El periodista publicó un registro en el que aparece junto a su esposa Ivette Vergara, luciendo elegantes atuendos para festejar la llegada del Año Nuevo.

Para acompañar la imagen, escribió un breve mensaje expresando sus deseos. "¡Feliz Año Nuevo!", puso. "¡Que este 2021 venga con salud y mucho amor! ¡Gracias por todo su cariño! ¡Felicidades!", agregó.

En la fotografía, Ivette Vergara aparece con un vestido rojo ajustado en la cintura y acampanado en la parte inferior. Su look fue complementado con su cabello liso y un maquillaje caracterizado por los labios rojos.

Por su parte, Fernando Solabarrieta utilizó un traje negro con humita roja. El detalle combinó con el tono escogido por su esposa. Además, lució su cabello largo peinado hacia atrás, con lo que obtuvo un aspecto que no convenció a sus seguidores.

Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara celebran el Año Nuevo 2021 - Instagram

Las reacciones al look de Fernando Solabarrieta

Tal como señalaron algunos usuarios de Instagram, su aspecto no era el más favorecedor. Por este motivo, varios lanzaron críticas en torno a su imagen indicando que debería recortar su cabello ya que su extensión le aportaba algunos años más. "Me encantas Fer, pero córtate ese pelo. Para mí no te ves bien", comentó una mujer.

"Fernando eres súper guapo debieras cortarte el pelo. Te verías súper", "te vas demasiado mayor con el pelo largo. Se te sumaron muchos años", y "Ivette cada día más hermosa y Fer qué onda con tu pelo. Excelente periodista ojo con la imagen crack", fueron algunos de los mensajes que recibió.

Sin embargo, otros usuarios fueron un poco más allá y lo compararon con figuras como "Drácula", un integrante de La Sonora de Tommy Rey", y "Tatón" Púrpura. "Gran estilo a lo Drácula, saludos Fernando", "¡feliz 2021 Conde Fernando! Bendiciones para toda la familia", y "Parece al Tatón", señalaron.

