En video quedó registrado un insólito momento durante un matrimonio. En pleno matrimonio mujer interrumpió gritando que estaba embarazada del novio

El hecho sucedió en Detroit, Michigan y aunque no se conocen los nombres de los involucrados, han dado mucho de qué hablar.

Una cuenta de Tik Tok posteó el video en el que, al principio, parece un matrimonio normal.

Sin embargo, la ceremonia fue interrumpida cuando una mujer entró al lugar gritando.

"¿De verdad Anthony? ¿vas a actuar como si no me conocieras?" dice la mujer.

Las palabras de la mujer hacen que todos los invitados se giren para ver quién es.

No obstante, parece que al sacerdote no le incomoda la extraña visita, pues sigue diciendo la ceremonia normalmente.

Por otro lado, la mujer sigue guitando:

Hasta ese momento, aunque confundidos, todos se mantienen en silencio, observando la escena.

De hecho, ni la novia, ni el novio se giran para ver quién está gritando.

Eso sucede hasta que la mujer dice la siguiente frase:

"Sé que me estás escuchando, no actúes como si no me conocieras, tengo a tu bebé aquí".