Actriz Josefina Velasco sufrió trombosis en su pierna: reclamó contra médico que la atendió

A través de una publicación en Instagram (@pepi_velasco), la actriz Josefina Velasco reveló que sufrió una trombosis en su pierna derecha. De acuerdo con su testimonio, el hecho ocurrió en Navidad, por lo que esta semana acudió al médico.

"Me dio una trombosis en mi pierna derecha para Navidad, recién vengo del doctor del Centro Médico UC, en Lira", dijo, realizando un fuerte reclamo en contra del médico que la atenció. Se trata del Cirujano Vascular Leopoldo Mariné, con quien recomendó no atenderse.

"No pidan hora con él. (Es) amargado, nada de empático ni amable, frío, impersonal, pesado. La consulta me salió $50.000, estoy muy asustada por lo que me pasa y que más encima te atiendan como la mierda", agregó.

Josefina Velasco remarcó que a algunos médicos les faltó "aprender humanidad, sensibilidad, empatía, un mínimo de educación cálida". "Se creen dioses, son una mugre para este mundo, y no hacen ningún aporte ni favor. ¿Qué hará este ser con mis $50.000 y las tuyas, y las de Pedro, Juan y Diego?", cuestionó.

Para finalizar, la actriz dijo tener mucha rabia y arremetió en contra del médico. "Eres lo peor de lo peor. Y agradece que soy una Dama ¥€]\<>}] £€&$#", cerró.

Josefina Velasco sufrió trombosis en su pierna derecha - Instagram

Josefina Velasco recibió el apoyo de sus seguidores

Tras emitir su reclamo en contra del profesional de la salud, Josefina Velasco recibió cientos de mensajes de apoyo. En su mayoría, se trató de personas que, al igual que ella, habían tenido malas experiencias con las atenciones médicas.

"Hay tanto medico sin vocación. Que pena Pepi. Ojalá te sientas mejor pronto. Saludos y ánimo", dijo una persona. "Los médicos al igual que los IC están totalmente endiosados. Una lástima en lo que termina una profesión tan linda", comentó otra.

"Pucha Pepi que te mejores pronto, hay buenos cirujanos vasculares. Tuviste mala suerte no más", escribió otro de sus seguidores.

