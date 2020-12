Iván Arenas tras revelar que tiene cáncer de colon: "El destino es el destino"

Esta semana, Iván Arenas reveló que fue diagnosticado con cáncer de colon. La información fue dada a conocer por él mismo durante una entrevista con Ciudadano ADN, mientras hablaba sobre el espectáculo de fin de año que prepara el Profesor Rossa junto a Don Carter y Guru Guru.

"Estoy pasando por un momento más o menos complicado, desagradable, me acaban de detectar un cáncer, me van a operar el 6 de enero. Por lo tanto para mí un año de incertidumbre, no se qué va a pasar", dijo en aquella oportunidad.

Tras referirse al complejo estado de salud que enfrenta, Iván Arenas conversó con el matinal Bienvenidos sobre el tema. Además, sorprendió con su mirada en torno a la vida y la muerte, asegurando que cree mucho en el destino.

Sus palabras surgieron luego que Polo Ramírez le preguntara sobre su familia y cómo han enfrentado su diagnóstico. "Lo han tomado de la misma manera mía, con mucha alegría. Lo hemos conversado. Yo no me he echado a morir. Hemos dicho 'esto es así'. Yo toda la vida he sido así. Yo digo 'bueno, si esto ocurrió por algo es. Algo bueno va a dejar"", indicó.

Iván Arenas, Profesor Rossa, en Bienvenidos - Canal 13

"Estamos tranquilísimos. Vamos a pasar un Año Nuevo acá en Machalí. Como les dije anteriormente, me vine a vivir prácticamente acá una buena cantidad de tiempo", agregó el actor detrás del querido Profesor Rossa.

Iván Arenas confía en el destino

Tras hablar sobre la reacción de su familia en torno a su enfermedad, Iván Arenas expresó sus intenciones de volver a su trabajo. "Si mi compadre allá arriba cree que tengo que regresar, sino, no no más. No le pongamos más allá de lo que es la verdad. El destino es el destino", comentó.

"Le dije a Tonkita que yo, mi vida, había sido el azar. El azar es algo suerte, así es la vida. Yo creo que hay una mezcla de las características. Yo siempre junto un poco las características personales como la creatividad, el ingenio, el desprendimiento, lo que me gusta la naturaleza. Mientras más quiero la naturaleza, más me doy cuenta de que la vida es así", agregó.

En ese momento, Iván Arenas recordó una anécdota y retomó su mirada en torno a la vida y la muerte. "La muerte te puede venir porque te resbalaste con una cáscara de plátano. Otros que tienen una enfermedad grave. No hay una mayor preocupación", reflexionó.

"Hay otros que viven preocupados de estar sanos, sanos, sanos y al final, le cayó el ladrillo en la cabeza y murió. Como que no tengo esa preocupación de estar constantemente viendo que no me vaya a pasar algo, que no me vaya a enfermar", cerró.

Ver más

Cristián Sánchez pide orar por su hermano con cáncer: "Necesita de todas las buenas vibras"

Macarena Ramis enfrenta complejo momento: su madre fue diagnosticada con cáncer terminal

Andrea Tessa sobre su cáncer de vejiga: "Es un tema con el que tendré que vivir siempre"