Hija de Eliana Albasetti sale de la clínica: "Estamos muy bien"

Tras una Nochebuena y Navidad "diferente", tal como lo describió Eliana Albasetti, su hija finalmente fue dada de alta en la clínica donde estaba internada. Es una de las maneras más indeseadas de pasar las fechas, pero le tocó a la actriz.

La también panelista debió acudir al centro de salud con Luján, de 5 meses. De acuerdo a lo publicado por el portal AR 13, la bebé fue hospitalizada por un golpe que sufrió. Sin embargo, este no pasó a mayores.

Hija de Eliana Albasetti recibió el alta médica

Luego de varios días siendo sometida a estudios y evolución, la pequeña vuelve a casa con sus papás. Federico Koch, pareja de la artista y padre de Luján, fue quien informó anteriormente sobre lo ocurrido.

"No sé si ustedes sabrán, pero mi hija está internada. Está internada hace varios días, está bien. No tiene nada grave por suerte. Está estable, está con la Eli", escribió en su cuenta de Instagram.

Asimismo indicó que tanto él como su otra hija, Emilia, pasaron la Navidad en casa de su mamá Por su parte la actriz se quedó con Luján, a espera de su recuperación.

Eliana Albasetti no quiso ofrecer un diagnóstico clínico y solo se limitó a decir que Lujan estaba hospitalizada, pero tranquila. "Una navidad diferente", publicó. Posteriormente se conoció que se trató de un accidente doméstico.

"Dios sabe cómo hace todo"

Tras recibir el alta médica, la famosa decidió contar un poco más sobre cómo ocurrieron los hechos y actualizo el estado de salud de la bebé. "Estamos muy bien, gracias por todos los mensajitos bellos y tanta buena onda. Son lo máximo conmigo", escribió en el posteo.

Los seguidores de Eliana Albasetti enviaron sus palabras de apoyo y aliento ante la complicada situación. "Qué buenoooo!!! Ya en casita, menos mal amiga!!! Se merecen todo lo bueno de este mundo princesitas", expresó Wilma González. Otros artistas como Dani Urrizola y Yamila Reyna dejaron su comentario.

Luján Koch Albasetti es el nombre de la niña que ya tiene cinco meses de nacida - Instagram @elialbasetti

En la publicación, la artista también tuvo agradecimientos para una mujer llamada Rossmeri, quien tuvo la bondad de llevarla hasta la clínica justo cuando pasaban los hechos. "Dios sabe cómo hace todo, es mágico".

La ayudante se pronunció en el hilo de mensajes e indicó que lo más importante es "que la pequeña está mejor". "Ese día fue un día terror. Me desesperé, porque soy mamá y me puse en tus zapatos por lo que te pasó. Ahora sí a disfrutar su Navidad para la pequeña por fin", comentó la amiga.

Su reflexión durante el trabajo post parto

Eliana Albasetti se refirió a los cambios que experimentan las mujeres con el embarazo y al deseo de recuperar el peso y la figura que tenían antes. "Esta también soy yo", afirmó.

Esto lo hizo compartiendo una fotografía en la que aparece con un ajustado body negro con el que dejó ver su cuerpo. "Muchas mujeres intentan volver inmediatamente al ritmo de antes. Les quiero contar algo que me pasó luego de tener a mi primera hija Emilia", inició en su relato.

Eliana junto a sus dos hijas, Emilia y la pequeña Luján - Instagram @elialbasetti

"Una amiga me dijo que lleve ropa de antes de estar embarazada. Creo que fue lo peor que me pudo haber dicho ya que aún luego de finalizado el embarazo, sufrí cambios que deben ser respetados y acompañados con tranquilidad", dijo.

"Tengo que decir que amo los resultados que da hacer deporte, ¡pero no me gusta! Y la verdad es que menos en estos momentos en los cuales amo estar con mi bebé. ¿Les ha pasado algo así? Díganme que no soy la única", agregó Eliana Albasetti.

