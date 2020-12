Yamila Reyna confirma su romance con el futbolista Diego Sánchez

Ya no hay cabida para rumores ni especulaciones: Yamila Reyna tiene un nuevo amor y es el futbolista Diego Sánchez. La actriz decidió realizar un 'live' en Instagram donde lo llenó de elogios. Además, ya había dejado un romántico comentario que disipó cualquier duda.

Se acerca el 2021 y para la actriz hay creencias muy marcadas. Desde el mensaje afirmó que "se viene el año del búfalo", pero lo más importante es que su pareja lo recorrerá "de la mano".

Así fue el comentario de Yamila Reyna

Diego Sánchez, portero de la Unión Española de Chile, publicó una galería de imágenes para agradecer por lo bueno y malo del 2020. "Solo desear que este 2021 que se avecina sea mucho mejor para todos", expresó el deportista. Y cerró con la frase: "2021, te espero más fuerte que nunca".

Previo a la sorpresa del 'live', Yamila Reyna ingresó a las fotos de Diego Sánchez y escribió lo siguiente: "Eso hace un guerrero. Por eso brillas en medio de las tempestades".

Pero lo mejor fue cuando aseguró que el 2021 lo pasarían juntos. "Se viene el año del búfalo, un animal con fuerza todo terreno y con objetivos claros igual que tú, campeón. Así que es tu año y conmigo de la mano… ¿Qué mejor?", dijo.

Y la respuesta de Diego Sánchez es imperdible. "Así será negrita hermosa. 2021 será nuestro decretado. Gracias por estar ahí en todo momento bebé", redactó posteriormente.

A través del 'live' en Instagram, Yamila Reyna describió al futbolista como "atractivo, guapo" y con "mucho swing".

"No nos vemos hace un mes, es un montón de tiempo para alguien al que viste dos veces", agregó la artista, quien luego reconoció que "a mí nadie me ha pedido pololeo". Si Diego Sánchez no ha dado el paso, es mejor que lo haga pronto.

Navidad con COVID-19

Esa es la realidad que a Yamila Reyna le tocó vivir en la Navidad y muy probablemente en Año Nuevo. La comediante de origen argentino informó a sus seguidores hace unos días que tras viajar a su país natal se contagió de Coronavirus. Sin embargo, no se arrepiente de haber visitado a sus familiares.

"Nos toca vivir una Navidad diferente a muchos. A mí me tocó despertar con la noticia de tener COVID…", escribió en su posteo.

Con esta imagen, la artista informó que se contagió de Coronavirus - Instagram @yamireyna

Yamila Reyna confiesa haber sabido que estaba expuesta a contraer el virus, pero su deseo de ver a la familia era implacable. "Eran los riesgos de volver a ver a los míos y la verdad me arriesgaría mil veces más. Hoy me toca brindar desde otra habitación pero con el amor gigante de haberlos podido abrazar una vez más", expresó.

Desde los más de 430 comentarios, sus fans le desearon bendiciones y una pronta recuperación por la particular convalecencia. "Ánimo preciosa" y "mucha fuerza" fueron dos de los mensajes. Belenaza Mora también se asomó para expresar: "Te mando un beso, te quiero".

Y por supuesto estuvo Diego Sánchez. "Mi negrita hermosa ya te pondrás bien. Lo importante es que estás con tu hermosa familia y te has recargado de amor", dijo el deportista. "Te quiero y acá te estoy esperando con los brazos abiertos. Feliz Navidad, bonita mía".

