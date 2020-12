Titi García-Huidobro revela los motivos de su separación con Pato Torres: "Tengo mi porcentaje de culpa"

Fue en septiembre del 2019, cuando Pato Torres y Titi García-Huidobro anunciaron su separación tras 18 años de relación. La información fue confirmada por el actor, quien aseguró que el quiebre ocurrió en buenos términos.

"Fue una separación muy en buena onda, muy bien conversado, decisión de ambos. Nuestra preocupación mayor, obviamente, son los chicos, nuestros hijos", dijo en el programa Tu vida tu historia, de CHV.

A más de un año de lo ocurrido, Titi García-Huidobro reveló los motivos detrás de su separación en el programa Sigamos de Largo, en donde reconoció que "la relación se fue desgastando con el tiempo".

Titi García-Huidobro habla sobre su separación con Pato Torres - Canal 13

"Fuimos cayendo, sin querer, en una fomedad espantosa, que seguramente a mucha gente le pasa en la casa. El problema nuestro es que nunca supimos salir de ahí o no quisimos, nos dio lata o nos acostumbramos", señaló.

Luego que Maly Jorquiera le preguntara si su rol como madre había influido en la decisión, la actriz reconoció que sí. "Yo tengo clarísimo que tengo mi porcentaje de culpa y entre ello está el haberme volcado al mil por ciento a mis hijos, súper aprensiva", dijo, profundizando en la relación que tenía con sus hijos.

"El luto lo vivimos antes"

Además de ahondar en los motivos detrás de su quiebre, Titi García-Huidobro entregó detalles de la relación que mantuvo con Pato Torres antes de separarse, e incluso reveló que dormían en camas separadas.

"Siento que ya al final ambos buscábamos excusas para no arreglar la situación. Ya cuando las cosas se desgastan tanto, uno dice '¿esta plantita la riego y valdrá la pena?, ¿volverá a crecer?"", comentó, indicando que su luto lo hicieron cuando estaban juntos.

"Cuando a mí me preguntan como he estado este año y cómo he sobrellevado la pandemia y la falta del Pato en la casa… Yo no la siento, porque como tú dices el luto lo vivimos años antes juntos, porque estábamos juntos, pero no estábamos juntos. Nos habíamos convertido en dos buenos amigos, muy buenos compañeros de trabajo y buenos padres", explicó.

