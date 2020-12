Tatón Púrpura comparte primera fotografía junto a su polola de 25 años

Fue en septiembre cuando Tatón Púrpura presentó a su pareja de 25 años de edad en redes sociales. Se trata de Kelly Montaño, una modelo de origen colombiano que mantiene una diferencia de edad de 41 años con el empresario.

La joven ha participado en distintas sesiones de fotos y campañas de moda, de las que ha publicado algunos registros en su cuenta de Instagram (@kellymontano06), en donde acumula casi 7 mil seguidores.

"Esto ha sido algo totalmente diferente, la gente siempre me pregunta por el tema de la edad, para nosotros no hay ningún problema. La madurez no está en la edad", comentó Kelly sobre su relación con Tatón Púrpura.

Tatón Púrpura se muestra por primera vez junto a su polola

A meses de dar a conocer su nueva relación, el empresario compartió la primera fotografía junto a su pareja. Se trata de un registro tomado durante las celebraciones de Navidad, en la que aparecen abrazados.

"Pasando una feliz navidad con mi NEGRA, maravillosa", escribió junto a la imagen, la que generó reacciones inmediatas por parte de sus seguidores. Muchos de estos bromearon en torno a su diferencia de edad con comentarios como "grande tatita. Tú sí tienes hablamiento y chispeza, como también buena cta cte… El que puede puede, el resto escribe jajajaja" y "cómo debe ser de cuentero don taton".

Por su parte, Kelly Montaño respondió a la publicación escribiendo: "Gracias por hacer que esto sea grandioso #misslove". "Bendiciones para ambos, hacen hermosa pareja", fue otra de las reacciones que generó la imagen.

Tatón Púrpura posa junto a su pareja de 25 años - Instagram

