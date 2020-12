Greeicy derrama una botella de whisky en pleno show: "Antes de empezar me dieron"

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Greeicy (@greeicy)

"Estamos en vivo, ya eso quedó. Qué hijuemadres. Lo que pasa es que antes de empezar el show me dieron", dijo Greeicy Rendón. No se puede confirmar si en el momento estaba realmente tomada, pero lo que sí es cierto es que ingirieron algunos tragos durante la presentación.

El segundo registro audiovisual que publicó la caleña recopila los 'Bloopers de Yeliana'. "Necesito dejar a YELIANA en la casa para los shows de GREEICY", escribió junto a video.

En un extracto, la cantante de 28 años le reclama a su pareja Mike Bahía el no haber brindado con ella. "Nada más me tomé unito", contestó el artista. También se les ve tomando juntos y en otro momento Greeicy afirma que "ya me agarró el Old Parr".

Los comentarios no se hicieron esperar y muchos de sus fans, entre algunos artistas, gozaron con el show. "La mejor", "te amo" y "adoro su naturalidad" fueron parte de las reacciones.

La caleña cierra el año como una de las artistas colombianas más queridas - Instagram @greeicy

Te recomendamos

¿Luisa Fernanda W se está quedando sin cabello?

Madre de J Balvin sobre la depresión de su hijo: “Hay tristeza, pero también mucho que agradecer”

Fundación de Shakira construye jardines infantiles en hospitales de niños con cáncer