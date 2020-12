Fran García-Huidobro protagoniza divertido chascarro con Kathy Salosny: "Esto no me había pasado nunca"

El pasado lunes se emitió el último capítulo de FRANcamente, programa digital que llegó a su fin luego que la animadora Fran García-Huidobro no renovara contrato con Canal 13. El cierre se realizó junto a Kathy Salosny, quien participó de una distendida conversación en la que habló acerca de su trayectoria televisiva, su experiencia con la pandemia y de su restaurante en Tunquén.

Sin embargo, la animadora protagonizó un divertido chascarro al comienzo del programa. Todo ocurrió cuando profundizaban en los inicios de Salosny en la televisión, y cómo esta se sintió presionada por profesionalizarse en el periodismo.

En ese momento, Fran García-Huidobro mostró una cara de preocupación al indicar que se "había apagado el computador". "Pero con respecto a esa opinión, que yo concuerdo contigo (…) ¿No te pasa de pronto que…? Oh oh", alcanzó a decir, antes de que se fuera el audio de su equipo.

Fran García-Huidobro en FRANcamente - Canal 13

Inmediatamente, la animadora se dirigió a los cables para intentar dar con la solución, pero en ese instante, se cayó su aro de luz. "¿Qué pasó?", preguntó Kathy Salosny, quien estaba al otro lado de la pantalla viendo las dificultades que enfrentaba la conductora del espacio.

Sin embargo, esta no pudo arreglar el audio y su entrevistada comenzó a rellenar. "Que bonito esto. Lo que pasa es que a la Fran se le fue el audio y como hoy es 28 de diciembre, es el día de los inocentes y todo puede suceder. ¿Ustedes creen que esto es verdad lo que estamos viviendo? No, es una mentira absoluta. Pero en fin, es un chascarro, pero vamos a volver con la Fran en cualquier momento. Este es su último programa", comentó.

Momentos después, Fran García-Huidobro logró solucionar el problema y se disculpó entre risas. "Esto no me había pasado nunca", dijo. "¿Ahora sí me veo? No, menos mal", agregó mientras su invitada corroboraba el buen estado de la señal.

Fran García-Huidobro protagoniza chascarro con Kathy Salosny - Canal 13

