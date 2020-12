"Me van a sacar el útero": Mariela Sotomayor deberá someterse a una histerectomía luego de su parto

A poco menos de un mes de recibir a su tercer hijo, Íker, Mariela Sotomayor se refirió al proceso de espera marcado por la pandemia de Covid-19. La periodista reconoció que se ha refugiado en su familia y en su trabajo para enfrentar esta situación, además de algunos problemas médicos que ha presentado durante el embarazo.

"Estoy pesando 24 kilos más de lo que pesaba siempre. Y súmale los dolores de espalda, que son terribles, duermo súper poco y estoy muy sensible. Pero siento que voy a tener a mi hijo en muy buena fecha. Sé que he subido más de lo que había pensado, pero se han conjugado diferentes elementos, como la pandemia, el encierro, la ansiedad. Pero si hay algo que me ha hecho combatir todo esto, es mi familia y mi trabajo", dijo en conversación con La Cuarta.

"Me queda muy poquito de embarazo, el doctor está tratando de que el plazo sea para la segunda semana de enero, pero por las características de mi embarazo puede que se adelante un poco el parto", agregó, revelando que ha experimentado algunas complicaciones durante su tercer embarazo.

Mariela Sotomayor deberá someterse a una histerectomía

La periodista Mariela Sotomayor se refiere a su acretismo placentario. Según Clinica Mayo, se trata de una afección grave que ocurre cuando la placenta se adhiere a las paredes uterinas y que puede causar una pérdida de sangre grave después del parto.

"No he tenido un embarazo fácil, porque tengo un problema que se llama acretismo placentario, que tiene que ver que la placenta se pega con el útero. Debido a eso, todos los síntomas del embarazo se agudizan un poco y hay un peligro de placenta previa. Entonces, debido a esas condiciones, si presento algún tipo de anormalidad, debo ir inmediatamente a la clínica a sacar la guagua", explicó.

De acuerdo con la comunicadora, "el doctor me informó hace tres semanas que, al momento del parto, me tienen que hacer una histerectomía, que, básicamente, es que me van a sacar el útero". En este sentido, reconoció que "igual una se asusta, porque ya no todo gira en que me saquen a mi bebé, sino que todo tiene que salir bien. Además, con el embarazo, me paso hartas películas, que vienen acompañadas de ansiedad y de angustia, pero eso es inevitable".

