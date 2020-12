Daniella Campos podría ingresar nuevamente a pabellón por problema tras cirugía

A fines de octubre, Daniella Campos se sometió a una cirugía para extirpar los dos tumores que tenía en su cabeza. Tal como señalaron cercanas a la periodista, la operación fue exitosa. Sin embargo, a los días tuvo que ser internada en la Clínica Alemana debido a fuertes dolores en la zona.

Un mes después fue dada de alta, por lo que pudo regresar a su hogar y retomar su rutina diaria. Pero todo podría cambiar rotundamente, ya que una complicación tras la cirugía podría llevarla de regreso a pabellón.

"Mis heridas de la operación, que fue hecha por la nariz, están cicatrizando mal. La cirugía de extracción fue un éxito, pero los doctores no saben por qué un cartílago está tironeando hasta arriba y está levantando la parte derecha de mi labio", explicó en conversación con LUN.

"Lo más probable es que todo termine en una nueva cirugía", agregó Daniella Campos, indicando que "lloré harto, porque pensé que todo esto había terminado".

La recuperación de Daniella Campos

Daniella Campos - Instagram

Sobre el extenso proceso de recuperación que vivió, Daniella Campos solo tuvo palabras de agradecimiento a quienes la apoyaron durante el difícil proceso. Recordemos que la periodista sufrió una neuralgia del trigémino, un dolor crónico del nervio trigémino que provoca fuertes dolores.

"He estado harto en cama, estoy muy delgada, débil todavía, me canso mucho. Estoy pesando 51 kilos y mido 1,70. Ando muy lenta, pero estoy retomando mi vida de a poco con normalidad, estando con mi hija, haciendo las cosas de la casa, como todos", comentó al citado medio.

"Todo esto ha sido súper fuerte. Mi hija (Maite, 5 años) estuvo de cumpleaños el 13 de diciembre y para poder estar de pie ahí estuve varios días antes levantándome de a 20 minutos porque pasé dos meses en cama", agregó.

Además, reveló que se encuentra con tratamientos alternativos para combatir el dolor. "Estoy meditando y con acupuntura. Para el tratamiento me dieron 40 dosis inyectables de morfina. Me puse solo dos y me puse parches, y me saqué el último el martes pasado", contó la periodista, quien no quiso tratar sus dolores con opioides.

