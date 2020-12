China Suárez desmiente pelea con Benjamín Vicuña: "La obsesión de algunas personas a veces me asusta"

Recientemente, una cuenta de Instagram difundió información acerca de una supuesta pelea a los gritos que habría protagonizado China Suárez y Benjamín Vicuña durante su hospedaje en Hacienda Villa María, en Ezeiza.

Se trata de @Chusmeteando1, en cuyo perfil citaron unas publicaciones de Twitter de @sangrepaltera, en las que aseguraron que la pareja tuvo una fuerte discusión que incluso habría puesto incómodos a los trabajadores y clientes.

China Suárez desmintió la información

Tras las publicaciones que se dieron a conocer y que fueron citadas por los medios argentinos, China Suárez se refirió al tema desmintiendo los hechos y denunciando que esta cuenta viene acosándola desde hace un tiempo.

"Hola @chusmeteando1. Esos no somos nosotros jajajaja. Chequear no, no? Les cuento que esta cuenta de una 'periodista' está algo obsesionada con nosotros. Su 'fuente' es una cuenta que me acosa, se ríe de mi y de mis hijxs hace varios meses", dijo la actriz, según recogió CanalNet.

"Fue uno de los fines de semana más lindos del 2020. La obsesión de algunas personas a veces me asusta. Todos los medios que levantan información FALSA, salen de este tipo de fuentes. Sean un poco más profesionales y creíbles. Llamen, investigue. No copien y peguen. Estas son las fuentes de esta periodista. Un poquito de seriedad, un poquito. Son los mismos que después salen a hablar en contra del bullying", agregó.

Además, aclaró que las personas que aparecen en una de las fotografías publicadas no son ellos. "Esta familia de la foto no somos nosotros. El niño se llama 'Nicolás' y jugó mucho con Magnolia. Jajaja ni siquiera chequean las fotos. Trato de ignorar, pero a veces es tan aburrido y desgastante que te pelotudeen y quieran boicotear constantemente. Me gusta que tengan mi versión y contarles cómo se manejan y mienten tantas veces", indicó.

La actriz dijo sufrir acoso

Finalmente, la argentina denunció que viene recibiendo este tipo de agravios desde hace algunos años. "Esta es tu fuente querida periodista. Una cuenta que se ríe de mi cuerpo, de mi familia y de mis hijxs hace años", dijo.

"No puedo publicar el nombre por motivos legales. Están avisados. Todos los que avalen estas cuentas que acosan. Luego se escandalizan cuando alguien se suicida en otros países por acoso constante. Todos los que apoyan, siguen, utilizan de fuente, difunden información, de parte de un acosador, son CÓMPLICES. Sigan fomentando el bullying", cerró.

