Paulina Rojas reveló que tuvo Covid-19 junto a su familia en México

Estar distantes de Chile es uno de los sentimientos más duros que Paulina Rojas y su familia han debido afrontar durante el 2020. La periodista viajó a México con su esposo e hijos a principios de año y la pandemia les atrapó por el Coronavirus les atrapó.

El motivo del viaje fue para acompañar a su pareja, quien ya estaba en el país de Norteamérica cumpliendo con un proyecto. "Yo no quería irme de acá, me gusta mi trabajo, he luchado harto por estar acá y el canal (Chilevisión) ha sido muy generoso conmigo", dijo en diciembre de 2019.

Sin embargo, la profesional regresó a Chile con su familia por unos días, aprovechando las festividades de fin de año.

Hijo de Paulina Rojas se abraza con Pedro

El emocionante momento fue compartido por la periodista en sus redes sociales. Clemente es el nombre de su hijo menor, quien corre a abrazar a su mejor amigo, Pedrito. Los pequeños se reencontraron tras un año de distancia.

"Mi hijo Cleme se encontró con su mejor amigo, su amigo de copas como se dicen ellos. Un año sin verse y quise subir este video captado por la mamá de Pedri, mi gran amiga Fran Abé", detalló Paulina Rojas en la publicación del registro audiovisual.

"Pese a la distancia, la amistad y todo lo vivido sigue intacto. Más que amigos, Mi Cleme y Pedrito son hermanos. Lo veo y me emociono de tanto amor", expresó. El material acumula más de 64 mil reproducciones y 400 comentarios, donde los usuarios festejan por los emotivos segundos.

Padecieron de Coronavirus en México

Estar lejos de su país no fue lo más duro que le tocó a Paulina Rojas y su familia. La pandemia mundial por el Coronavirus les tomó por sorpresa en Ciudad de México y se convirtieron en cifra de infectados. "Nos contagiamos lamentablemente mi marido, mis hijos y yo allá de COVID", contó en el posteo.

Sin embargo, ya están recuperados y con su PCR negativo tuvieron la oportunidad de reencontrarse con Chile para las celebraciones de Año Nuevo.

Paulina Rojas en las calles de Ciudad de México antes que la pandemia iniciara

"Me da mucha pena dejar todo"

Así lo afirmaba hace un año Paulina Rojas, antes de emprender el viaje a México. En una entrevista para el diario La Tercera, la periodista habló sobre el motivo que tuvo la temporal mudanza y cómo fue el trato de Chilevisión con su pega.

"Mi marido ya está viviendo en México y viene solo los fines de semana. Entonces ha sido súper cansador para él", dijo la también presentadora con más de 140 mil seguidores en Instagram.

Aseguró que con la casa televisiva donde trabaja no tuvo ningún problema. Por el contrario, entendieron sus razones familiares para viajar hasta el otro lado del continente. "Aquí me han apañado harto, se han portado súper bien, mi contrato va a quedar congeladito", detalló Paulina Rojas en aquel entonces.

Sin embargo, la decisión no fue nada fácil. Para la profesional, fue muy complicado dejar a sus "grandes amigas, mi familia y hermanos".

"El día que tomé la decisión vomité. Porque fue como ‘¿Qué voy hacer?’. Estaba tan nerviosa, te lo juro por Dios. Los nervios de dejar todo y lo que se me venía", expresó. Era apenas un abrebocas para lo que finalmente debió afrontar en México.

La periodista acompañada de Clemente e Isadora, sus dos hijos

