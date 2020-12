Pamela Díaz recuerda tensión con Carola de Moras: "Nos llevábamos muy mal... El Rafa tiritaba"

En un nuevo capítulo de Cómplices, Fran García-Huidobro e Ignacio Gutiérrez tuvieron una distendida conversación con Pamela Díaz, quien se refirió a su reciente salida de Chilevisión y abordó algunos momentos de su paso por el canal.

"Me han echado como por quinta vez de Chilevisión", comentó, siendo respaldada por la ex integrante de Sigamos de Largo, cuyo contrato tampoco fue renovado para el 2021. "Bienvenida, a mí me acaban de echar del 13", dijo esta.

Tras referirse a su salida y asegurar que presentía que la iban a sacar del canal desde hace seis meses, Pamela Díaz repasó sus experiencias en la señal de Turner.

"La primera vez en Primer Plano te echaron, no es que no renovaste. En cambio ahora no renovaste", le dijo Fran García-Huidobro. "Pero es que me han echado ya tercera vez poh", contestó la animadora, indicando que "con la Carola de Moras también me echaron cagando".

"Cuenta la firme, ahí querías que te echaran", señaló Ignacio Gutiérrez. "Querías que te echaran pero que no te descontaran del sueldo, que es distinto", insistió ante la negativa de la Fiera, quien explicó que "no quería estar en el matinal, yo quería solo en La Noche es Nuestra y pedí que me sacaran durante seis meses y no me hicieron caso".

Pamela Díaz recuerda sus polémicas con Carola de Moras

"¿Y por qué solo en La Noche es Nuestra, te dejaba agotada Jean Philippe en esa época ya?", preguntó Fran García-Huidobro, a lo que Pamela Díaz respondió: "no, porque en el matinal yo ya no lo pasaba bien con la Carola, nos llevábamos muy mal. Para mí no existía y yo menos para ella, entonces no nos saludábamos. El Rafa incómodo. El Rafa tiritaba".

"Pero ahí te echaron del matinal y tu dijiste 'la hice de oro', pero te dijeron 'ya, pero vamos a descontarte"", aportó Ignacio Gutiérrez. "Sí, porque ese mismo día dije eso de que la Carola era la mala copia de la Tonka, que igual me desubiqué", dijo la animadora, recordando la polémica declaración que hizo sobre su compañera en ese entonces.

Sin embargo, Fran García-Huidobro la apoyó contando una experiencia similar. "Coincidiendo con Pamela, yo comenté la otra vez que a mí también me quedó una cagadita de proporciones en Chilevisión cuando elegí mejor vestida a la Tonka y no a la Carola en la gala de Viña", dijo.

"¿Pero por qué? Si era tu decisión", preguntó Gutiérrez, a lo que la animadora contestó: "por suerte la cagá quedó al día siguiente, porque esa es la gracia de hacer televisión en vivo, que yo pude elegir a quien yo quisiera".

"Porque seguramente alguien reclamó", dijo la Fiera. "Yo creo que ella", teorizó García-Huidobro, a lo que Gutiérrez agregó "¿y quién iba a ser?".

