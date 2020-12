Luisa Castro tendría un nuevo amor y es el ex de Karol G

La popularidad de Luisa Castro ha crecido considerablemente en los últimos meses. A la influencer no solo se conoce por sus publicaciones en redes sociales, sino por ser la ex pareja de La Liendra, otro de los creadores de contenido más famosos de Colombia.

Y es que la vida sentimental de la youtuber está dando algunas vueltas engañosas. Primero le vincularon con el cantante Kevin Roldán, sin embargo, él mismo desmintió la información al aclarar que no tenía novia. Los medios ahora le relación con otro personaje.

¿Quién es la nueva pareja de Luisa Castro?

Aunque no está confirmado, los rumores han cobrado fuerza. La influencer estaría saliendo con el productor musical Daniel Echavarría Oviedo. Su nombre artístico es Ovy On The Drums y en algún momento se afirmó que era el novio de la cantante Karol G.

Ambos famosos coincidieron en archipiélago de San Andrés, publicó la cuenta Rastreando Famosos. Desde sus historias de Instagram Luisa Castro y Daniel Echavarría publicaron vídeos donde se les ve en un lugar muy similar, en la playa… y en la noche.

Cabe destacar que Ovy fue productor del sencillo Tusa, interpretado por Karol G. Pese a que nunca confirmaron estar juntos, en algunas publicaciones se les veía muy cariñosos. De hecho, aún conservan algunas imágenes.

"Ovy" y Karol G, en una imagen que la intérprete mantiene en su perfil - Instagram @karolg

Su ruptura con La Liendra

Nunca anunciaron cuáles eran los motivos principales de su separación. Sin embargo, todo indica a que se trató de una infidelidad por parte del youtuber. Recientemente, a Luisa Castro le consultaron si era celosa, por lo que ofreció un mensaje reflexivo en el que habló de las infidelidades.

Pero esto no es todo. Una vez que la influencer publicó su video, La Liendra apareció después para disculparse públicamente. "Perdón si alguna vez fui la persona tóxica en la vida de alguien", dijo, de acuerdo a la cuenta Rechismes.

Más de 4,3 millones de seguidores suma la youtuber en sus redes sociales - Instagram @luisa_castro1585

