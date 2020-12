Julián Elfenbein tuvo que ser operado tras sufrir accidente practicando deportes

Una inesperada revelación fue la que surgió en el programa Cómplices, cuando Julián Elfenbein reveló que tuvo que operarse de una clavícula hace algunos días, luego de sufrir un accidente practicando deportes.

El animador se refirió al tema durante el espacio conducido por Fran García-Huidobro e Ignacio Gutiérrez, en el que hablaron sobre distintos aspectos de su vida.

En este contexto, Julián Elfenbein explicó el motivo de su vestimenta. "Es que estoy operado de la clavícula. No sé si les conté, pero me fracturé la clavícula", comentó el conductor de Pasapalabra.

"Me operé la clavícula hace 10 días, me la fracturé y solo puedo usar buzos, porque me cuesta ponerme poleras. Estoy más delgado, y los deportistas somos así (ríe)", agregó.

Julián Elfenbein entrega detalles de su accidente

Julián Elfenbein y sus hijas Sarah y Rafaela - Instagram

Ante la impresión de Fran García-Huidobro e Ignacio Gutiérrez, el comunicador explicó que su lesión se produjo durante un partido de fútbol.

"Estaba jugando fútbol. Lo que pasa es que estoy un poquito con sobrepeso, me empujaron, pisé el balón y ya no son 85 kilos, sino que 103 los que cayeron sobre mi hombro", contó.

Recordemos que el animador enfrentó un grave problema de salud en el año 2018, cuando sufrió un infarto agudo al miocardio.

"Mucha gente describe el infarto como un elefante que te pisa en el pecho. No lo podría decir. Lo que sí puedo decir, es que el dolor, como dolor físico, es lo más increíble que he sentido. Insoportable", comentó en ese entonces a Fran García-Huidobro, en Primer Plano.

Ver más

Tonka Tomicic revela que su madre padece de alzheimer: "Ya no nos reconoce siempre"

Daniela Palavecino reveló por accidente que Titi Aguayo está embarazada

¡Le explotó el pañal! China Suárez muestra el desagradable 'accidente' que sufrió con Amancio