Epa Colombia es una de las figuras más polémicas del país. Epa Colombia reveló que fue gracias a Manuela Gómez que triunfó en redes

La influenciadora ha protagonizado varios escándalos que incluso le han causado problemas con la ley.

Hace un poco más de un año, estuvo a punto de ir a la cárcel tras subir un video.

Allí destruía una estación de TransMilenio y fue muy criticada por ello.

Desde entonces perdió sus redes sociales y tuvo que pagar una cuantiosa multa al Estado.

Ahora ha vuelto a subir contenido, esta vez, muy diferente al que estaba acostumbrada.

De hecho, sus seguidores han aumentado y ahora muchos la defienden de las críticas.

Precisamente ahora se ha hecho tendencia, pues a través de sus historias de Instagram reveló un detalle que nadie sabía de su vida.

Y es que reveló que tiene una gran relación con Manuela Gómez, exprotagonista de Nuestra Tele.

Afirmó que fue gracias a ella que su trabajo en redes sociales empezó a triunfar.

Fue la primera persona que pagó una publicidad en su cuenta de Instagram y con eso pudo comprar algunas cosas.

"Yo no tenía cama ni colchón, fue lo primero que nos compramos, me dijo 'amiga si me sigues ayudando para tener muchas ventas, te doy para el televisor' y efectivamente [compramos] el televisor".