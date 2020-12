Eliana Albasetti pasó la Navidad con su hija hospitalizada: "Ojalá nos den el alta pronto"

Las celebraciones de Navidad han sido complicadas para Eliana Albasetti. Con el deseo de estar en casa frente a un árbol de Navidad, la actriz continúa en una clínica, a la espera de que a su hija de cinco meses le den el alta médica.

Desde la tarde del 25 de diciembre, la artista compartió en sus redes sociales que se encontraba en el centro de salud. Sin embargo, no reveló el diagnóstico de la niña.

Hospitalizan a la niña de Eliana Albasetti

Por motivos que se respetan, la nacida en Argentina mantiene en reserva los detalles sobre por qué fue internada. Ante las dudas y preocupación de los fans en Instagram, su esposo Federico Koch sí decidió informar.

"Mi hija está internada hace varios días, está bien. No es nada grave por suerte y está estable", señaló el ex 'Calle 7'. En un posteo de la actriz, se le ve a Federico cargando a la bebé en el cuarto de la clínica.

"Tengo el marido más lindo del mundo", expresó Eliana Albasetti en el registro audiovisual publicado en sus historias. Más adelante, la artista posteó un nuevo material donde posa junto a la pequeña. "Ya en sala con mi bebota, que se siente muy bien. Ojalá nos den el alta pronto", escribió.

Su reflexión durante el trabajo post parto

Eliana Albasetti se refirió a los cambios que experimentan las mujeres con el embarazo y al deseo de recuperar el peso y la figura que tenían antes. "Esta también soy yo", afirmó.

Esto lo hizo compartiendo una fotografía en la que aparece con un ajustado body negro con el que dejó ver su cuerpo. "Muchas mujeres intentan volver inmediatamente al ritmo de antes. Les quiero contar algo que me pasó luego de tener a mi primera hija Emilia", inició en su relato.

Así se vistió la artista para ofrecer su aprendizaje en redes sociales - Instagram @elialbasetti

"Una amiga me dijo que lleve ropa de antes de estar embarazada. Creo que fue lo peor que me pudo haber dicho ya que aún luego de finalizado el embarazo, sufrí cambios que deben ser respetados y acompañados con tranquilidad", dijo.

"Tengo que decir que amo los resultados que da hacer deporte, ¡pero no me gusta! Y la verdad es que menos en estos momentos en los cuales amo estar con mi bebé. ¿Les ha pasado algo así? Díganme que no soy la única", agregó Eliana Albasetti, buscando la opinión de sus más de 330 mil seguidores.

Le fue mejor que con su primer embarazo

Eliana Albasetti reconoció que está disconforme con su imagen, pero aseguró que ha enfrentado el proceso mejor que tras el nacimiento de Emilia, su primer hijo. "La verdad es que hoy no estoy contenta con lo que veo de mí en el espejo, pero lo estoy manejando mucho mejor que en mi embarazo anterior", afirmó.

Por este motivo, hizo un llamado a todas las mujeres que afrontan el mismo escenario. A "darse tiempo, plantearse objetivos internos y propios. No escuchar más al entorno que a una misma, sería la salida ideal para enfrentar esta etapa con singular optimismo y salud", aconsejó.

Luján Koch Albasetti nació el 11 de julio de 2020 - Instagram @elialbasetti

