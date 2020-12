Cristián Sánchez recuerda cuando casi terminó con Diana Bolocco: "Le dije 'loca, de verdad no, sorry'"

Cristián Sánchez y Diana Bolocco tienen más de 13 años viviendo una historia de amor. Ambos comenzaron a pololear en 2007, se casaron en 2013 y tienen cuatro hijos (dos de su relación). Sin embargo, para el animador no siempre fue fácil sobrellevar algunas actitudes de la actriz.

Según cuenta el propio artista, en una ocasión estuvo a punto de terminar con su actual esposa. Las constantes llamadas telefónicas y la falta de libertad que sentía pudieron haber puesto fin a su romance. Sin embargo, ni él mismo se explica cómo no logró romper con ella.

Cristián Sánchez llegó a sentirse agobiado

A sus 48 años, el periodista conversó con Martín Cárcamo en su espacio de Instagram. Además de su relación con Diana Bolocco, contó detalles sobre su vida tras dejar 'Buenos días a todos', matinal de TVN. Para el artista, convertir su casa en una escuela, debido a la pandemia, es un reto.

"Qué locura. Aparte que yo nunca fui muy brillante en el colegio, entonces había materias que no entendía ni una cuestión", confesó durante la entrevista.

La pareja junto a Gracia y Facundo, sus dos hijos - Instagram @dianaboloccof

En términos de pareja, Cristián Sánchez reveló que tuvo que "modificarle algunas perillas a la Diana". Y es que para el animador, la libertad con pareja o sin pareja es fundamental. "¿La vida es muy rica estando en pareja? Sí. Pero sobre todo es muy rica compartiendo los momentos y dejando ser como cada uno es", acotó.

"Al principio le costó un poco. Yo soy libre y me encanta que ella también sea libre. Diana era un poquito más posesiva. De hecho, cuando nosotros empezamos a salir, un día la llamé para terminar y era justamente por eso, porque todo el día llamando", contó el presentador.

Casi terminan por teléfono

Cristián Sánchez ofreció detalles de una anécdota donde él y Diana tenían aproximadamente un mes pololeando. "Yo venía de seis años de soltería, entonces era un espíritu libre, indomable, salvaje. Y de repente ella era un llamado permanente, varias veces al día… en términos cariñosos, no era para controlar, ¿pero para qué tanto?".

"Y me acuerdo que me fui un fin de semana con unos amigos al sur y ahí me agobié, le dije ‘loca, de verdad no, sorry, no. Me encantas, buena onda, pero de verdad yo así no puedo’", reveló.

El animador afirmó tener un espíritu libre "e indomable" tras sus 6 años de soltería - Instagram @crissancheztv

Pero la insistencia de Diana Bolocco en ubicar una razón produjo que Cristián Sánchez cediera nuevamente. "Traté de terminar por teléfono y ella me decía ‘¿pero cómo? Pero explícame qué es lo que te molesta de mí’. Yo le explicaba ‘tú eres así, así y así, por eso creo que esta cuestión tiene que llegar hasta acá", narró.

"'A ver Cristián, lo que tú me quieres decir…"", continuaba la discusión entre la pareja. El animador afirmó que estuvieron más de media hora en el plan hasta que "por cansancio le dije ‘ya, ok, hablemos mañana’, cortamos y seguimos pololeando".

"No sé si fue una estrategia, algo me hizo", confesó Cristián Sánchez.

Su relación con los hijos de Diana Bolocco

El periodista fue muy firme en los motivos que permitieron construir una familia con cuatro hijos, siendo el padrastro de dos. Para Cristián Sánchez "la capacidad de amor gigantesca" de Pedro y Diego, los dos hijos de Diana, fue fundamental en el funcionamiento.

"Pedro cumplió 20 y Diego tiene 17. El otro día en el cumpleaños de Pedro le decía ‘loco, yo te conocí de seis años y a Diego de tres’. Es una locura", expresó.

"Yo creo que ellos, sobre todo al comienzo, fueron muy importantes en este ensamblaje. Me recibieron desde el primer día muy pero muy bien. Creo que nunca tuve un momento de dificultad o de que me miraran raro, feo, que me hicieran algún comentario", aseguró Cristián Sánchez.

Cabe destacar que antes de emparejarse con el conductor de televisión, Diana Bolocco estuvo casada con Gonzalo Cisternas, un matrimonio de ocho años. Como el mismo animador lo precisa, él estuvo en seis años de soltería, pero antes de ese periodo mantuvo una relación con la presentadora Bárbara Rebolledo.

