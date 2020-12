Alejandra Buitrago presentó al padre de su hijo

A principios de octubre, Alejandra Buitrago confirmó a través de las redes sociales que estaba embarazada. La modelo decidió compartir una imagen de su primera ecografía, afirmando que está en la dulce espera.

La gran pregunta de sus seguidores ahora no solo es "quién es el padre", sino si se encuentra en una relación estable con el progenitor. Cabe destacar que la presentadora había tenido un noviazgo de varios años con J Balvin, sin embargo, la historia terminó y ella pasó la página.

Alejandra Buitrago mostró al padre de su bebé

Ofreciendo una ronda de preguntas y respuestas a su más de un millón de fans en Instagram, uno de los usuarios le preguntó directamente si estaba con el padre de su hijo.

La actriz, también conocida por conducir la reciente temporada de 'Tu voz estéreo', despejó las dudas con una imagen discreta, pero que lo dice todo.

Alejandra Buitrago aparece sentada, a la altura de los hombros, de quien ella afirma que "sí" es el padre de su futuro hijo. La modelo prefirió no enseñar su rostro, no obstante, dejó claro que no será madre soltera.

La presentación de su bebé

"Aquí les presento mi regalo de cumpleaños; se adelantó 4 meses" escribió la famosa cuando informó que estaba embarazada. Asimismo, afirmó que planea convertirse en la mejor mamá del mundo.

Expresó que espera que cuando su bebé sea mayor lea lo que escribió sobre su llegada. Además, toma esto como un regalo que le trajo la pandemia.

"Por eso hoy estoy trabajando para el mejor proyecto de mi vida; ser mamá, y no cualquier mamá, sino la mejor, la mamá que no tuve presente y que quiero ser para mi hijo", dijo Alejandra Buitrago.

Con esta imagen, Alejandra Buitrago celebró su cumpleaños agradeciendo por la salud de su bebé - Instagram @alebuitragoh

