Angélica Rivera se reencuentra con su familia mostrando la importancia de la madurez en las ex parejas

La Navidad es una época que nos acerca aún más a nuestros seres queridos, familiares y conocidos. Eso fue justo lo que ocurrió con Angélica Rivera y José Alberto 'el güero' Castro.

La actriz y el productor de televisión -quienes fuero pareja entre 1994 y 2008- se reunieron en Navidad para compartir con sus hijas Sofía, Fernanda y Regina Castro. Dede su divorcio con Enrique Peña Nieto, la actriz ha pasado las navidades con José Alberto y sus hijas.

Las navidades que han pasado

La navidad del año pasado la celebraron con ugly sweaters; y una tierna postal que retrata la diversión de todos los integrantes de la familia.

Navidad 2019 - Instagram @sofia_96castro

Este año, en comparación, decidieron un estilo mucho más formal mostrando que todas las hijas de Angélica y José Alberto se han convertido en bellísimas mujeres. La postal ya cuenta con más de 100,000 me gusta en redes sociales y varias felicitaciones.

Sofía acompañó la fotografía con el siguiente mensaje "Merry Christmas form our family to yours ❤️🎄🎅🏻 Que tengan salud, amor, muchas bendiciones y que todo lo bueno los abrace y se quede con ustedes ❤️🎅🏻 Todo mi amor y cariño siempre ❤️"

Familia de Angélica Rivera y el Güero Castro - Instagram @sofia_96castro

Sin importar las críticas que han perseguido a Angélica Rivera, ella se ha evocado a continuar con su carrera y ser una madre amorosa. Sus hijas no dudan en defenderla, presumirla y agradecerle por su apoyo en todo momento.

De igual forma, las tres jóvenes son muy unidas a su padre quien siempre ha estado presente en sus vidas. Él y su ex esposa no han dudado en mostrar siempre su lado más maduro manteniendo una buena relación. De esa forma enseñan que sin importar la historia de cada uno, ellos pueden respetarse por el amor que un día se tuvieron y por el bienestar de sus hijas.

La historia de Angélica Rivera y José Alberto 'el güero'

Angélica y el Güero se conocieron en 1993, en el foro de grabación de la telenovela “Valentina”, donde el ahora padre de sus hijas era el productor.

Se enamoraron de inmediato y en poco tiempo comenzaron la relación, en la que vivieron en unión libre por más de 10 años y tuvieron tres hijas: Sofría, Fernanda y Regina.

José Alberto Castro y sus hijas - Instagram @elgueromex

El 2 de diciembre de 2004, contrajeron matrimonio religioso en una boda íntima, en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima de la Ciudad de México, precedida por el presbítero Ramón García López.

Nueve días después, el 11 de diciembre, en una de las playas del puerto de Acapulco realizaron una ceremonia en acción de gracias por su enlace. Luego, en 2007, la actriz protagonizó la novela “Destilando amor”, donde se dio a conocer como “La Gaviota”, dándole gran popularidad.

Angélica Rivera y sus hijas - Instagram @sofia_96castro

La relación actualmente

Sin embargo, la relación entre ella y el "Güero" siempre ha sido muy cordial. En una entrevista en el programa Despierta América, él contó cómo se llevan y algunas dudas sobre si seguían casados por la iglesia o no.

“Para mí, mi matrimonio no está en una iglesia, ni está en un papel, mí matrimonio está en un acto de convicción ante una persona; y yo tuve un matrimonio muy bonito, con una persona a la que siempre le he mostrado mi respeto y cariño y recibí de ella lo mismo”, afirmó mostrando su madurez.

