Vanessa Aguilera defiende su relación con hombre mayor: "Deberíamos tener menos prejuicios"

Hace unos días, Vanessa Aguilera, conocida por su papel como Claudia en la serie BKN, hizo pública su relación con Manuel Virgilio, un hombre varios años mayor, a quien describió como el "amor de su vida".

A través de Instagram, la joven compartió una serie de fotografías posando junto a su pareja. Y aunque la publicación estaba llena de cariño, las críticas no estuvieron ausentes. Y es que muchos cuestionaron su relación con mensajes como "¿el sugar daddy?", "pensé que era tu papá", y "junto al tata jajaj".

Sobre este tema habló la joven, quien actualmente se encuentra radicada en México. "No soy mucho de hablar de mi vida privada. Nunca, realmente. Soy muy reservada hasta con mi propia familia. Siempre me han conocido por mi trabajo y así lo quiero", dijo en conversación con LUN.

"En estos momentos estoy pasando un periodo personal donde lo estoy pasando muy bien y estoy muy feliz. Con mi novio llevo más de un año. No lo había contado por redes sociales, ahora me dio por compartir unas fotos. Sabía que iban a causar comentarios", agregó.

Vanessa Aguilera y su llamado a dejar los prejuicios

Vanessa Aguilera y su pareja, Manuel Virgilio - Instagram

Si bien estaba consciente de que la publicación podía generar este tipo de comentarios, aclaró que "es mi vida personal, me tiene que importar a mí, no a los demás". "Es mi felicidad. Si yo estoy tranquila, estoy contenta, tengo el apoyo de mi familia y mis cercanos que están felices por mí, es lo único que me importa al final del día", señaló.

Además, analizó el comportamiento de las personas y su relación con el personaje que interpretó en BKN. "Sí, me veo menor. Va por ahí, el público me ve como 'Claudita' de BKN, entonces entiendo que algunos les pueda impactar que esté junto a alguien más mayor y que yo me veo más niña. Estoy consciente de eso", comentó al respecto.

Por otra parte, hizo un llamado a terminar con los prejuicios. "Soy una mujer de 31 años, he madurado y aprendido mucho viviendo fuera de Chile, haciendo un camino lento, pero seguro. Nunca me he vendido artística ni personalmente por una carrera, porque a veces la gente deduce cosas que no son. Deberíamos tener menos prejuicios", dijo.

"Es la primera vez que me siento enamorada. Mi novio es un hombre increíble, muy bueno, nos entendemos muy bien como amigos y pareja. Entiende mucho mi trabajo con la música y mis tiempos. Con Manuel tenemos proyectos a futuro, es una relación que va muy en serio", cerró.

