Kel Calderón finaliza el año con cambio de look: "Para dejar atrás todo lo malo"

Un complicado año es el que enfrentó Kel Calderón, luego de verse involucrada en una fuerte polémica familiar en agosto pasado.

Recordemos que su hermano menor atacó a su padre con un cuchillo, provocándole heridas de diversa gravedad. Tras el hecho, su padre interpuso una denuncia por parricidio frustrado y luego de una semana prófugo, el joven fue ingresado al recinto penal Santiago 1.

Posteriormente, fue trasladado a una clínica psiquiátrica del sector oriente y por estos días goza de plena libertad, tras haber enfrentado un juicio abreviado en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Pese a esto, la situación provocó un quiebre familiar importante del que la influencer habló en una entrevista.

"Ese día cambió la vida de todos y nada volvió a ser igual. A mí me dejaron súper sola (…) Ha sido un proceso muy agotador, pero muy enriquecedor. Creo que hoy soy otra persona. Me ha costado aceptar que necesito mucho apoyo de mis amigos y de las personas que han estado siempre al lado mío", dijo.

También se refirió a la relación con su madre, con quien no habla desde agosto pasado. "No le tengo rabia ni rencor, pero fue muy duro verla pedirme perdón por TV, cuando la verdad es que nunca me ha contestado el teléfono", comentó. Además, en otra entrevista aseguró que "discrepo diametralmente de la mayoría de las cosas que ha hecho".

Kel Calderón cierra el año con cambio de look

Para dejar los malos ratos atrás, Kel Calderón se sometió a un cambio de imagen. Los resultados fueron mostrados a través de sus historias de Instagram, en donde compartió una serie de clips enseñando su nuevo corte de cabello.

Los registros fueron acompañados con un mensaje alusivo al complejo año que enfrentó. "Corte de pelo para dejar atrás todo lo malo y con @nancyhuenupe que es por lejos mi mejor soldado, nos vinimos a regalonear con el último detallito del año. Total nos lo merecemos después de este fucking odiado 2020″, puso.

