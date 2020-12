Javiera Acevedo tras dar a conocer su embarazo: "Ninguna noticia me ha hecho tan feliz"

Esta semana, Javiera Acevedo reveló que está embarazada protagonizando una portada de revista. La actriz dijo sentirse plena y feliz, y contó que conoció a su pareja durante la pandemia, por un amigo en común. "Un día él llegó a mi casa y la conexión fue inmediata", señaló.

En conversación con LUN, entregó detalles sobre su embarazo y contó que tiene cinco meses y está esperando un niñito. "A los 17 años ya soñaba con ser mamá y quizás por eso empecé a tener animalitos como gatitos, conejitos, perros y hasta pollitos. Ninguna noticia me ha hecho tan feliz y, para mí, es como un milagro", aseguró.

Además, contó que sus ganas de ser madre comenzaron a los 32 años. "Muchas veces me dije a mí misma que si no llegaba nadie quería ser mamá de todas formas. Yo aún soy joven, pero sí empecé a sentir que estaba un poco contra el tiempo, que los años pasaban volando y que la vida se te viene un poco encima. La pandemia también provocó, al igual que para muchos, que me preguntara de qué manera quería realizarme en la vida", dijo.

Sobre cómo se enteró que estaba embarazada, Javiera Acevedo explicó que "jamás me sentí mal, pero lo único que me llamó la atención fue que un día me desperté un poco mareada. Estaba en la playa y tenía un asado ese día, pero estaba tan cansada que no me levanté de la cama. Tenía mucho, pero mucho sueño".

"Ya en Santiago, fui al médico. Cuando me enteré que estaba embarazada fue un impacto hermoso", agregó. También mencionó que aún no se decide por un nombre, ya que siempre había pensado en nombres de niñita.

Javiera Acevedo prefiere mantener en privado a su pareja

Sobre su pareja, Javiera Acevedo explicó que prefiere mantenerla en privado. "Él no es de este mundo (de la TV) y por lo mismo lo quiero respetar a él, a su familia y a mi guagua. Nosotros lo conversamos y él es súper piola", comentó.

"Quiero proteger a mi entorno porque si estamos o no estamos, si somos o no somos, todas esas cosas pueden ir cambiando en el camino. Es todo muy reciente. Lo que sí puedo decirles es que tenemos una relación basada en la confianza. Él es un súper buen hombre y será un gran papá", remarcó.

