Ignacia Michelson desesperada tras hackeo de su cuenta: "Perdí todo, mi vida completa"

Los robos y hackeo de cuenta se hacen cada vez más frecuentes. Los famosos están a merced de los llamados piratas cibernéticos que no solo se apoderan de los perfiles ajenos, sino que llegan a solicitar dinero para recuperarlas. Esta es la situación que vive la modelo Ignacia Michelson.

Aunque de momento no la están extorsionando, es un hecho que sus 2,8 millones de seguidores pasaron a las manos equivocadas. De acuerdo a lo publicado por Meganoticias, pulsó un enlace desconocido y se convirtió en una nueva víctima.

Ignacia Michelson afirma que perdió todo

La ex chica reality señaló al medio estar muy afectada por el escenario, ya que su cuenta de Instagram no solo representa su fama en redes sociales, sino un espacio de trabajo.

"Perdí mi vida completa, mi fuente de ingreso es la publicidad que me pagan las marcas", manifestó.

"Yo apreté un enlace y me hackearon toda mi cuenta, perdí todo", contó Ignacia Michelson. "Mis fotos, trabajo, todo lo que alguien puede tener en Instagram. Uno tiene fotos, es como su diario de vida, entonces perdí todo", reiteró.

Nueva cuenta

A partir de ahora, la influencer chilena se dedica a reactivar su perfil desde cero. A través de @michelsonclooset11 indicó que "esta es mi cuenta de respaldo". Hace un par de días comenzó a publicar imágenes y ya suma más de 190 mil seguidores, una cifra aún ínfima para los números que manejaba anteriormente.

Ignacia Michelson no pierde las esperanzas de poder recuperar su página oficial de Instagram. Sin embargo, prefiere no realizar denuncias y mantenerse al margen, pues siente que "no van a hacer nada".

"Estoy tratando de recuperarla, si no, voy a renacer como el ave fénix. Estoy hablando con Instagram y con gente especialista en el tema que tiene contactos con Facebook", detalló la modelo.

En todas las fotos de su nueva cuenta, Ignacia Michelson acota lo sucedido y solicita a sus seguidores que le ayudan a difundir el renovado perfil.

El vergonzoso chascarro en una clase online

La ex chica reaility hace algunas semanas recibió una llamada de parte de una amiga, mientras participaba en una clase online desde las conocidas aplicaciones. Por alguna extraña razón, el micro se encendió cuando conversaba sobre unos temas subidos de tono.

A través de sus 'stories' de Instagram, el que fue hackeado, Ignacia Michelson decidió contar lo ocurrido. "Estaba en clase y sin querer activé el audio. Justo me llamó una amiga y yo contándole puras cosas del tipo sexuales y el profesor y mis compañeros estaban escuchando", confesó.

La modelo acostumbra a publicar imágenes eróticas en sus perfiles - Instagram @michelsonclooset11

Los usuarios no se contuvieron y comenzaron a preguntarle detalles sobre la charla que sostenía con su amiga. Debido a la curiosidad, Igancia Michelson compartió aclaró que hablaba sobre sexo anal.

Sin embargo, se especuló que el episodio no fue del todo real y era una oportunidad de la influencer para llamar la atención, es decir, una estrategia de marketing. Durante los videos donde cuenta lo sucedido, invitó a sus seguidores a una conferencia en vivo sobre sexo anal. "Voy a dar unos tipos en base a mi experiencia sexual", dijo.

