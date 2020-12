Hija de Camila Recabarren enternece las redes con potente reflexión sobre la diversidad: "Tengo que hablar algo muy serio"

Isabella, la hija de Camila Recabarren se tomó las redes sociales de su madre para compartir una profunda reflexión acerca de la diversidad. La pequeña demostró que tiene muy claro los valores como el respeto y la tolerancia, algo que muchos adultos, incluso, todavía no entienden.

"Otsea ubíquense ! 😅😅😅😅😅 la gorditaaaaa mas linda ella me pidió el celu pa decirles algo ese día porque me vio con cara triste 🙄✨✨ pero está todo bien … Los Amo", escribió la ex chica reality junto al registro.



La menor de siete años tomó el celular de su mamá y grabó un video explicando que el largo del pelo no significa nada en la apariencia de una persona. "Tengo que hablar algo muy serio de mi mamá, no se burlen de ella porque tiene el pelo así corto, todos son diferentes", comenzó relatando a cámara.

Mientras caminaba por su casa, dio un ejemplo del porqué no es relevante el corte de pelo de una persona. "Digamos que yo soy hombre, yo tengo el pelo largo cierto, soy un hombre y tengo el pelo largo, eso no importa", explicó.

Luego llamó a no opinar ni meterse en la vida ajena. "Yo soy mujer tengo el pelo corto, eso qué importa si todos hacen lo que quieren, su vida hacen", continuó.

"Hacen lo que sea su vida, ustedes no se tienen que meter en la vida de alguien, alguien tiene su vida, sí, adiós", cerró.

El registro de inmediato despertó la sorpresa de los seguidores de la ex Miss Chile y sacó aplausos entre sus fans.

"La amo!💜", escribió Millaray Viera. "Ella es todo lo que está bien en esta vida 😌🌈🙌🏼💖", agregó Karen Bejarano. "Es que cada día la amo más!!!!!! Niña hermosa de buenos valores ♥️", complementó Daniela Nicolás.

"Niños con reflexiones adultas y adultos con reflexiones infantiles. ♥️", "que buen trabajo hiciste Camiiii🙌💖", "Lo entendió todoo 🥺💕", "Hermosaaaa las cago … se nota que estás haciendo un trabajo increíble con tu hijita …🙌🏻❤️😍", fueron otros de los comentarios que le dejaron.

