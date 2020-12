Coté López llama a dejar de preocuparse por el "qué dirán": "Abúrranse de darle en el gusto a todos"

Si hay alguien que ha hecho cosas nuevas este año es Coté López. La influencer lanzó dos libros, su propia marca de ropa deportiva y una línea de productos de belleza. Todo con mucho éxito, tanto en redes sociales como en ventas.

Es por ello que la sicóloga de profesión se basó en su experiencia personal y envió un potente mensaje motivacional a sus seguidores. "Hoy voy con un consejo porque hace rato que no subo uno NO DESISTAN", partió relatando.

"El otro día algo me hizo sentido … ¿han visto alguna vez un niño que haya desistido de intentar de caminar?? Jamás ¿verdad ? Intentan e intentan aunque se caigan mil veces ¿y se han preguntado por qué ??", continuó.

Para la influencer, la opinión del resto muchas veces puede sabotear los logros de las personas, por ello invitó a dejar de pensar en los otros al momento de tomar tus propias decisiones.

"Yo me lo pregunté… creo que es porque no entienden aún al resto y no piensan en lo que los demás piensan, solo siguen intentando por ellos mismos. ¿Entonces por qué desistes de lo que quieres hacer ? Por ti , o por el resto?… piensen en ustedes abúrranse de darle en el gusto a todos", agregó.



"Es SU vida!! 💪🏻❤️ ❤️❤️ un día caminarán felices y no se acordarán de todas las caídas entonces habrá valido la pena", cerró.



Sus seguidores agradecieron las palabras de López. "Bello consejo", "Toda la razón cote", "Me encantó!", "Que bello, gracias Coté", "Muy bien dicho", fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

La influencer acompañó el mensaje con una foto publicitaria de su marca de cosméticos Clo:

Coté López

El lanzamiento de Clo

El pasado 9 de diciembre López adelantó lo que será su nueva línea de maquillaje, Clo, by Coté López. En un evento privado donde asistieron familiares y amigos cercanos, la psicóloga de profesión mostró algunos artículos de belleza que lanzará próximamente a la venta.

Como todo nuevo emprendimiento, algunas cosas no han funcionado 100% como López lo quisiera, ya que varios de los productos que se están elaborando en Italia no han llegado a Chile todavía. Sin embargo, Coté confirmó que prontamente estarán a la venta en nuestro país.

Labiales, sérum para el cabello y polvo bronceante, fueron algunos de los productos que mostró en sus stories de Instagram.

