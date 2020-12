"Ubícate": Renata Bravo recibió pesado comentario tras posar "desnuda" junto a la piscina

Hace unas semanas, Renata Bravo estuvo en la palestra debido a su abrupta salida de Milf, programa conducido por Claudia Conserva en TV+. Las últimas declaraciones que hizo al respecto surgieron en Sigamos de Largo, en donde se refirió a los dichos de su ex colega en Instagram.

"Hay límites y situaciones que no puedo dejar pasar, y aunque sea doloroso y traiga consecuencias, uno debe actuar, debe dejar partir y debe sacar a quienes hacen daño", escribió Claudia Conserva en una publicación. Consultada por si se sintió aludida por estas palabras, la actriz fue tajante en decir que no.

"Yo no me pongo ese poncho jamás. La gente que me conoce sabe cómo soy. Yo podré tener algún defecto, que soy muy directa para mis cosas. Entonces, a mí me molesta algo y yo siempre lo hago saber de alguna u otra manera y trato que sea la forma más directa y el camino más corto… Hemos trabajado juntos nosotros, tú me conoces; bueno, la Yaz para qué decir", comentó al respecto.

Pero ahora, Renata Bravo ha vuelto a llamar la atención debido a sus recientes publicaciones en redes sociales, las que han recibido pesados comentarios por parte de algunas usuarias. Sin ir más lejos, hace algunas horas la actriz publicó una fotografía en la que pareciera estar desnuda junto a la piscina.

"Comenzó el #Verano con todo. Pucha que hizo calor… Ni el traje de baño aguanté…", escribió junto a la imagen. Si bien muchos aplaudieron su "atrevimiento", una mujer se lanzó en su contra escribiendo "ubícate, ya eres viejita".

Así reaccionó Renata Bravo

Renata Bravo posa "desnuda" junto a la piscina - Instagram

Las palabras de la desconocida generaron repercusiones inmediatas entre las otras usuarias de la plataforma. Y es que muchas salieron en su defensa con comentarios como "viejita pero rica" o "y usted no sea envidiosa señora".

Por su parte, Renata Bravo respondió con emojis de risa, dando cuenta de su reacción tras el mensaje. Además, dio a entender que su apariencia se debía a un efecto visual, luego que una usuaria lanzara una teoría. "Naaaaaa no te creo que estés sin nada. Es el efecto de la cámara y tu postura", dijo, a lo que la actriz contestó "😉".

