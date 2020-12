"¡Saca esa foto de ahí!": Pancho Saavedra avergonzado por fotografía suya en playa nudista

Un cómico momento fue el que se vivió en un nuevo capítulo de Socios, cuando Pedro Ruminot mostró una fotografía de Pancho Saavedra en una playa nudista. El hecho ocurrió durante la dinámica "Fotos con Historias", en la que cada integrante tenía que contar la historia detrás del registro.

En este contexto, mostraron la fotografía de Stefan Kramer con la frente grande, editada por su propia hija, junto a la estatua que expusieron en el Museo de Cera de Las Condes. El comediante habló sobre las reacciones negativas que han tenido algunos de los famosos que ha imitado, recibiendo el apoyo de sus compañeros.

"Gente sin inteligencia, el que se enoja pierde", comentó Pancho Saavedra. "¡Pero Francisco estamos conversando!", señaló Jorge Zabaleta, a lo que el animador de Lugares que Hablan contestó indicando que "una vez Ruminot me dijo a mí, cuando yo empecé a responder. Me dijo '¿sabí qué más? El que se pica, pierde'. Y tenía toda la razón, yo a veces me he picado y he perdido".

La fotografía de Pancho Saavedra

Fue en ese minuto que Pedro Ruminot compartió la fotografía del animador en una playa nudista, en la que aparece tendido boca abajo sobre una toalla en la arena. "¡Grande Moria Casán! ¡Grande Moria Casán!", señaló el ex Club de la Comedia, provocando las risas de sus compañeros.

Pedro Ruminot muestra fotografía de Pancho Saavedra en playa nudista - Instagram

"Oye qué fuerte", dijo Jorge Zabaleta, mientras que el animador insistía en que quitara la foto. "¡Saca esa foto de ahí! ¡Saca esa foto de ahí!", expresó, mientras el resto se reía de su reacción. "¡Saca esa foto de ahí te voy a decir!", agregó.

"¿Qué foto, hueón?", preguntó Stefan Kramer, quien anteriormente había comentado que no podía ver los archivos. "No dejai ni ollito en la arena, Francisco", bromeó Jorge Zabaleta. "Se me ve la raj… bonita Koke, ¿la subo o no la subo?", dijo Kramer, imitando a Pancho Saavedra.

"Dicen que se exfolia el cachete para que le quede así", lanzó Jorge Zabaleta. El animador, evidentemente avergonzado por la fotografía, solo reaccionó diciendo: "estos hueones que son tontos". "El escote para adentro se lo tiñe también", agregó Zabaleta, quien no daba tregua a su compañero.

Pedro Ruminot muestra fotografía de Pancho Saavedra en playa nudista - Instagram

