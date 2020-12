Mariana Loyola recuerda la muerte de su madre a los 45 años de edad

Durante su participación en Sigamos de Largo, Mariana Loyola habló sobre lo difícil que ha sido superar la muerte de su madre, quien falleció a los 45 años debido a una hipertensión pulmonar primaria.

En ese momento, la actriz tenía apenas 21 años de edad, por lo que su ausencia generó una serie repercusiones en su vida, que la acompañan hasta el día de hoy. En conversación con Maly Jorquiera y Sergio Lagos, explicó que "ahora yo puedo hablar de esto porque antes no podía".

"Han pasado hartos años y pasa que cuando una es mamá, y a la Maly le debe pasar, hay como todo un proceso de maduración de entender que cuando una pierde a la mamá tan chica se manda cagadas después. Y lo interesante de madurar y vivir ese duelo es perdonarse y en eso he estado", dijo evidentemente emocionada.

Mariana Loyola comentó que no cometió errores demasiado graves, pero destacó que "es imposible no perderse o rebelarse. Cuando se murió mi mamá yo me puse súper carretera, odiosa, como media punky e hice tonteras. Nada tan terrible", agregó, indicando que "es súper importante para las mujeres creo yo, no sólo que somos mamás, sino que se nos exige tanto, tanto más que a los hombres".

Mariana Loyola en Sigamos de Largo - Canal 13

"Siempre se nos exige más, no solo en los trabajos, sino que en la casa. Ser mejores madres que padres, a trabajar bien, cumplir bien ser buena amante, ser simpática, estar siempre estupenda. Es tanta la exigencia que se nos da, que hay momentos en los que una quiere a la mamá. Un domingo en la tarde, no sé, aguacharse, ver tele… Y eso no estuvo nunca, porque ella se murió cuando yo era muy chica, tenía 21 años", agregó.

Mariana Loyola y su proceso de maternidad

Tras referirse a la pérdida de su madre, Mariana Loyola explicó que el proceso también ha influido en su vida junto a Olivia, su hija de 17 años. "A mí me encanta ser mamá de Olivia. Es que la Olivia es bacán, yo creo que es un alma como vieja, esas almas nobles como súper madura. Hemos sido muy compañeras y también en este reencontrarse, que yo creo que a todos nos ha pasado en la pandemia… Revisarse, esta cosa de mostrarse, de mostrar las emociones. Yo era como un palo, jamás me hubieras visto llorar menos en la tele. Ahora ya chao, si me viene la emoción filo, qué voy a hacer, si estamos todos en esta", comentó.

También reveló que durante este proceso se ha acercado mucho a su hija, y ha aprendido a perdonarse y a pedir perdón. "O sea, también tener que decirle veces a la Olivia 'no sé cómo se hace, porque no tengo el referente, nunca lo tuve'. Es distinto tener el referente de la abuela", señaló, recordando el rol que cumplió su abuela en su vida.

