Jean Philippe Cretton se enfurece en vivo por comentario machista hacia Pamela Diaz: "¡Fuera de mi Instagram!"

Lo que era un momento para compartir con sus seguidores, le hizo pasar un desagradable momento a Jean Philippe Cretton, quien mediante un Instagram live respondió a una usuaria que hizo un comentario machista acerca de Pamela Díaz, su actual pareja.

Este martes, el animador de Chilevisión se encontraba transmitiendo en vivo mientras cocinaba, cuando comenzó a leer los comentarios que le llegaban. Fue en ese contexto cuando apareció uno que no fue del agrado del comunicador, ya que aludía al pasado de Díaz.

"Búscate otra mujer sin tanto pasado negativo como la chula, dice @yespao1, para que le escriban”, leyó el músico.

Cretton respondió de inmediato y de manera enfática. "Esas cosas no se dicen, no se les falta el respeto a las personas", partió señalando.

"Tú hablas del pasado de ella, ¿y sabes tú cuál es mi pasado? Muy machista tu comentario por lo demás, como si las mujeres solamente tuvieran pasado… ¿Los hombres no tenemos pasado? ¿Qué sabes tú cómo yo me he portado antes?", continuó.

"Comentario machista, clasista, así que absolutamente fuera de lugar. ¡Fuera de mi Instagram, no te quiero aquí!", finalizó el animador y pasando a otro comentario.

Sus seguidores aplaudieron la reacción del animador. "Amé que pusieras en su lugar a esa persona que trató mal a la Pame, que lo leyeras y por sobretodo ☝🏻que no lo dejases pasar. Yo hubiese hecho lo mismo", "me gusto ver cómo defiendes a la Pame! 👏🏻👏🏻 eso hace de ti un gran hombre! Que bueno que estés muy feliz", "Saludos totales lindo a ti a Pamelita son divertidos 😍😍🥂", fueron algunos de los comentarios.

El buen año de Jean Philippe

Aunque el 2020 fue para el olvido para muchas personas, hay quienes tuvieron un excelente año, pese a la pandemia, el encierro y la recesión económica. Este es el caso de Jean Philippe Cretton, que además de estar pasando un buen momento sentimental junto a Pamela Díaz, está viviendo uno de sus mejores años laborales.

Al menos así lo comunicó en redes sociales, donde contó a sus seguidores que Yo soy, estelar de talentos que coanima con Millaray Viera en Chilevisión, obtuvo un rating de 20 puntos.

"Ayer, por primera vez en mi carrera, un programa del que formo parte, marca 20 puntos de sintonía" comenzó relatando.

El comunicador, que este año también se lanzó con una banda musical con Mauricio Jürgensen, agradeció a la audiencia que sigue el programa y a su equipo de trabajo.

"Quiero agradecer de todo corazón, por supuesto a ustedes por ese cariño y apoyo, pero también al maravilloso equipo de #YoSoyChv que está repleto de [email protected]", finalizó.

