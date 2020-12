J Balvin alerta a sus seguidores: "Le pido a quienes me quieren que oren por mí"

Ya es de conocimiento público que J Balvin está atravesando un momento emocional complicado. El cantante reveló hace algunas semanas que estaba sufriendo ataques de ansiedad y depresión, por lo que había decidido distanciarse un poco de las redes sociales.

Sin embargo, el exitoso intérprete volvió a alertar a sus seguidores en Instagram, luego de solicitar que oren por él. Desde sus historias afirmo que para esta Navidad es el único regalo que pide.

Lo de J Balvin es preocupante

En su cuenta oficial, Revista Vea capturó una de las historias que subió el coleccionista de premios musicales. En la imagen se aprecia la cabeza de J Balvin, notablemente pintada de azul. "El único regalo que le pido a quienes me quieren es que oren por mí", escribió.

De acuerdo al medio, el artista también afirmó que "la salud mental es tan importante como la salud física".

A principios de noviembre, J Balvin se sinceró ante quienes lo admiran y expresó que no pasaba por su mejor momento. "Sé que he estado perdido de las redes, como todo ser humano. Pero es que he tenido mis pruebas (de vida), y en este caso me tocó otra vez la ansiedad y un poco de depresión", contó el cantante de 35 años.

Cabe destacar que un trastorno psicológico como la ansiedad y depresión no distingue fama, dinero ni personalidades. Esta condición puede atacar a cualquier persona.

El cantante acumula más de 45 millones de usuarios en su cuenta personal - Instagram @jbalvin

La ansiedad ataca la mente con sentimientos de pánico, preocupaciones excesivas, inquietud, fatiga y estrés. A partir de ese momento inicia una lucha donde el paciente intenta aplacarlo sin depender de medicamentos.

"No me gusta actuar ni fingir felicidad, que todo está perfecto, porque soy un ser humano como cualquier otro. Soy también frágil y muy vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes", aseguró el intérprete de 'Mi Gente'.

La razón por la que Shakira se habría negado a cantar con J Balvin De acuerdo a los rumores, el intérprete de "Mi gente" soltó comentarios que no gustaron a la barranquillera.

Te recomendamos

La Liendra repartió regalos para los niños de su municipio

Salomé asombra en Instagram con su destreza para el twerking

Carlos Ramos regaló cirugía a una mujer y le ‘cambió la vida’